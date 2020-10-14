ميلانيا ترامب تكشف إصابة ابنها بارون بفيروس كورونا دون أعراض

قالت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بارون نجل الرئيس الأميركي، أصيب بـ"كوفيد-19"، وشفي منه، وذلك وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز"، في نبأ عاجل.

وأشارت ميلانيا، إلى أن نتيجة الفحص أظهرت إصابة ابنها بارون بفيروس كورونا، بدون أن تظهر عليه أي أعراض.

وقال طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، إنّ نتائج فحوصات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت "سلبية"، وأنّه "غير معد للآخرين".

وذكر الطبيب كونلي ـ في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أمس، أنّ الرئيس ترامب الذي أعلن قبل 10 أيام إصابته بفيروس كورونا، خضع "على مدى أيام متتالية" لفحص سريع للمرض، وأتت نتيجة هذه الفحوصات "سلبية".

قالت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، إنها تشعر بتحسن، وستستمر في منزلها للراحة، وذلك بعد الإعلان عن إصابتها وزوجها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقدّمت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ـ في تغريدة لها عبر تويتر، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الشكر إلى الأطباء والقائمين على الرعاية في كل مكان، مضيفة أنها مستمرة "بالصلوات من أجل المرضى أو الذين لديهم فردٌ من أفراد أسرتهم تأثروا بالفيروس".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأولى من صباح يوم 2 أكتوبر، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري قرب واشنطن.

نشرت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت ميلانيا في التغريدة: "كما فعل الكثير من الأمريكيين هذا العام، الرئيس الأمريكي وأنا نخضع للعزل في المنزل بعد ثبوت إصابتنا بكوفيد-19، شعورنا جيد وقمت بتأجيل كل الارتباطات المقبلة، أرجو أن تتأكدوا بأنكم باقون بسلامة وسنتجاوز هذا معا".