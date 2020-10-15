اعتقال إرهابيين في روسيا قبيل تنفيذ هجمات

تمكنت القوات الأمنية الروسية، من القضاء على مسلحين اثنين كانا يخططان لهجمات إرهابية في مدينة فولجوجراد.

وقال مكتب جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء اليوم، إن الإرهابيين ينتميان إلى منظمة ما يسمى بـ "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية.

وأضاف البيان أن بين الأهداف التي خطط المسلحان لاستهدافها هو تمثال "الوطن الأم" الضخم في المدينة البطلة.. وأوضح أنه أثناء عملية الاعتقال، قام زعيم العصابة وشريكه، بإبداء مقاومة مسلحة لأفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ونتيجة لذلك تم القضاء عليهما.