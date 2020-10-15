الكهرباء: افتتاح مركز خدمات "سيمنز" بمنطقة قناة السويس يعكس قوتها

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن افتتاح وزيرالكهرباء مركز خدمات "سيمنز" للطاقة والتدريب التقني في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم إقامته بخبرات ألمانية، وكوادر مصرية وتكنولوجيا حديثة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الأكاديمية الخاصة بالشركة، ستعمل على تدريب الشباب المصري، ومدهم بالخبرات الألمانية، بواسطة شركة بين المركز الجديد والحكومة الألمانية، حيث سيتم دفعهم بمجال الطاقة التقليدية والمحطات العملاقة للطاقات المتجددة.

وأوضح أنه قد تم تجربة 600 فني في مصر على الخبرات الألمانية، ومن ثم تم إنشاء الأكاديمية من أجل تدريب الكوادر المصرية، ولنقل وتوطين تلك الخبرة في مصر لتدريب القطاعات الصناعية، ونقل تلك الخبرات إلى الدول المحيطة.

وأكد أن المحطات العملاقة، سيتم تشغيلها وصيانتها عبر الإدارة الألمانية وبكوادر مصرية، ويعد ذلك نقل للإدارة الحديثة، وتحديث خبرات للشباب المصري، بالخبرات الألمانية المكتسبة، جراء عملهم بتلك المشروعات، ويتم حاليا تدريبهم بشكل نظري وعملي وتقني بمجالات الصيانة، مشيرا إلى أنه بدلا من نقل المعدات التي من الممكن أن تتعطل إلى ألمانيا للصيانة، سيتم تصليحها في مصر بواسطة الشباب المصري الذي تم تدريبه على ذلك الأمر.

وتابع: "اختيار المشروع لمنطقة قناة السويس، يعكس اهتمام كل الدول للاستثمار في مصر، التي ستكون نقطة انطلاق للشرق الأوسط وبوابة للدول الأفريقية، كما سيعكس أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلك المنطقة، يؤكد مدى جدارتها وتنافسيتها مستقبلا".

وفند: "ستكون مصر بوابة للربط بين أفريقيا وأوروبا في مجال الطاقة، حيث تم قطع شوط كبير بالأجزاء الاستشارية والفنية والمالية لكل ما يتعلق بتصدير الكهرباء للدول الأوروبية، وقريبا سيتم الإعلان بواسطة الجانب التنفيذي عن آليات التنفيذ، حيث يحظى ذلك الملف، باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية من أجل تحويل مصر لمركز أقليمي للطاقة بالمنطقة".