مخرج "هانوفيل" ينتهي من تصوير المشاهد الداخلية للفيلم

أنهى المخرج أشرف فاروق، تصوير المشاهد الداخلية لفيلمه الجديد "هانوفيل"، داخل إحدى المناطق بالقاهرة.

ووفقاً لبيان من الجهة المنتجة للفيلم، فإن فاروق يستعد للسفر إلى أحد الأماكن الساحلية لاستكمال تصوير الفيلم، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويُصنف فيلم "هانوفيل" كفيلم رعب مصري، تدور أحداثه حول قصة مثيرة غامضة، وهو من بطولة حسني شتا، إلهام عبدالبديع، هاجر الشرنوبي، جميل برسوم، انتصار، محمد نجاتي، من إنتاج شركة "جو بروداكشن" للمنتجين عبدالإله عبدالمجيد وولاء عبدالمجيد، ومنتج منفذ فايق عبدالمجيد، ويتكون فريق العمل من مدير التصوير أسامة بركات، ومهندس ديكور وائل عبدالله، ومخرج منفذ أحمد الليثي، وتأليف وإخراج أشرف فاروق.

كرم مهرجان همسة للآداب والفنون، الفنان الشاب حسني شتا، عن دوره في مسلسل "ليالينا 80"، وذلك في الحفل المقام حاليا، داخل أحد الفنادق الكبرى بالهرم.

وقال حسني في كلمته، إنه سعيد بتكريمه قبل وفاته، خاصة أنه ما زال في مقتبل العمر، بحسب قوله.

وأعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون مؤخرا، تكريم الفنان شريف الدسوقى، وجائزة أفضل ممثل كوميدى عن دوره بــ مسلسل "بـ100 وش"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل، إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، ولجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، لافتًا إلى أن الفنان شريف الدسوقى، نال أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة أسماء المكرمين.