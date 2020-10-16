"كانت بتعاملنا زي أولادها بس قتلناها".. اعترافات قاتلي ثرية الزقازيق

تجمّع المتهمون الـ5، كهربائي وزوجته وشقيقتها وصديقه وزوجته، فى منزل واحدة منهم تعمل خادمة لدى سيدة ثرية تقيم بمفردها فى الزقازيق، لكي يخططوا للتخلص منها، حيث اتفقوا على التخلص من المسنة وقتلها والاستيلاء على ما تملكه من أموال أو مصوغات.

"كانت بتعاملنا زي أولادها بس قتلناها".. هكذا اعترف المتهمون بعد ضبطهم، عقب تلقي أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة مسنة داخل منزلها، بالزقازيق.

وكشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام لغز العثور على جثة مسنة مخنوقة داخل غرفة نومها فى منزلها بالشرقية، وتبين أن 5 أشخاص من أسرة واحدة وراء الجريمة لسرقة مصوغاتها.

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام، أنه تبلغ لمركز الزقازيق بأمن الشرقية بوفاة ربة منزل "67 سنة"، مُقيمة بدائرة المركز، والعثور على جثتها مسجاة بغرفة نومها بالشقة سكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كهربائى وزوجته وشقيقتها وصديقه وزوجته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقررت المتهمة الخادمة أنها نظراً لترددها على المجنى عليها لمساعدتها فى أعمال المنزل وعلمها باحتفاظها بمصوغات ذهبية، اتفقت مع باقى المتهمين على قتلها بدافع السرقة.

وأضافت المتهمة المذكورة، بقيامها بتاريخ الواقعة بالتوجه لمنزل المجنى عليها بزعم طلب مساعدتها مادياً وحال تأكدها من تواجدها بمفردها بالشقة واستغراقها فى النوم، قامت بالنزول تاركة باب الشقة مفتوحا، فقام المتهمان الأول والثالث بالدلوف لداخلها وقام الأول بالتعدى على المجنى عليها بالضرب باستخدام موقد غاز صغير محدثاً ما بها من إصابات، وكتم أنفاسها باستخدام طرحتها فأودى بحياتها، ثم استوليا على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، فى حين قامت الخادمة وباقى المتهمات بمراقبة المنزل أثناء ارتكاب الواقعة.