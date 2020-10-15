الري: نسعى لحل مشكلات واحة سيوة واستغلال المياه الجوفية بالشكل الأمثل

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن واحة سيوة، تعتبر لها أهمية خاصة في طبيعتها، وفي كيفية الاستثمار فيها، وطبيعة أهلها، وظهر ذلك خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كان هناك زيارة من وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، للواحة ومحافظة مطروح، واطلع على معظم المشكلات التي تواجه الشأن المائي في المنطقة، خاصة تلبية الاحتياجات المائية.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون"، أن أكثر المشاكل هناك كانت خاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وآلية الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية الموجودة، لكي يتم استخدامها بدون وجود استخدام جائر لتحقيق أكبر استفادة منها، هناك مقترح لإعادة استخدام المياه في ظل محدودية المياه الموجودة، لتعويض الفجوة المائية، من خلال إعادة استخدام المياه في ظل ندرتها.

وتابع أن المياه الجوفية، من أهم مصادر المياه الموجودة في مصر، ومعظمها مياه غير متجددة، وبالتالي خزانات المياه الجوفية يجب التعامل معها بحكمة شديدة، وبشكل منضبط، حتى لا يحدث تلوث فيها وتحقيق أكبر استفادة على المدى البعيد.

وأردف في قطاع المياه الجوفية بالوزارة معني بالاهتمام بالآبار، ووقت حفر بعض المواطنين آبار غير رسمية أو بشكل عشوائي يسبب خلل للمنظومة، ومن المهم أن يتم ذلك في شكل نظامي موضوع من قبل الوزارة، وأهم شيء، أن هناك اختلاف حسب نوعية المياه، نوعية الآبار، حيث إن هناك آبار عميقة، والوزارة حريصة على أن تكون تلك الآبار تحت إشرافها حتى لا يكون هناك سحب جائر منها، والآبار السطحية تكون على حسب نوعية المياه وتختلف من مكان إلى آخر.