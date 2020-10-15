"حقوق الإنسان اليمنية": صفقة التبادل تمثل 7% من الأسرى لدى الحوثيين

قال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن الحكومة اليمنية تتمنى أن يكون تبادل الأسرى انفراجة لعملية المفاوضات من أجل الوصول إلى الحل السياسي، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية كانت تأمل في تحقيق هذا الأمر منذ فترة فترة طويلة، وقدمت تنازلات كثيرة.

وأضاف نبيل عبد الحفيظ، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "TeN": "تم تبادل 400 شخص مقابل 700 شخص منهم عسكريين ومقاتلين في الميدان بمقابل مدنيين تم اختطافهم من منازلهم في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات".

وتابع: "يأتي ذلك من أجل أن نعيد البسمة إلى هذا العدد الذي يزيد عن ألف إنسان وهم جميعاً يمنيون، وفي نفس الوقت نعتبرها فرصة لمد اليد للحل السياسي"، منوهًا بأن المليشيات مازال تعبث كثيرًا، "عانينا كثيرًا من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى، حيث تمثل 7% من الأسرى لدى الحوثيين".

وفي سياق متصل باليمن، قال محمود بسيوني، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تنسق مع الحوثيين، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات تمت بدعم المخابرات التركية بين جماعاتي الحوثي والإخوان؛ لتقسيم اليمن، وحصول الجانب الذي تدعمه أنقرة على مكاسب سياسية في صنعاء، ومحاولة السيطرة عليها.

وأضاف، أن تيار الإصلاح التابع للإخوان في اليمن يحاول السيطرة على مناطق مآرب وشبوه والمهرة وحضرموت، وصولًا إلى منطقة تعز؛ بسبب غناء هذه الأماكن بالنفط والغاز.

وتابع الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "تحاول كل من قطر وتركيا وإيران تقسيم الدول من خلال جماعة الإخوان الخائنة لأي وطن من أجل تحقيق مصالحها؛ فالإخوان متعاونين مع المذهب الشيعي ممثل في الحوثيين، رغم أنهما يقولون أنهم أتباع المذهب السني، ويحاولون تقسيم العالم العربي، وظهر ذلك في تغريدات الناشطة الإخوانية توكل كرمان التي تقول أن العالم سيشهد تقسيم السعودية".

وعلق "بسيوني" على ضبط إمام مسجد بفرنسا بتهمة دعم الإرهاب، قائلًا: إن هناك نوبة استيقاظ ضد الإرهاب موجودة في باريس، باعتبارها الدولة الأقوى في الاتحاد الأوروبي، وتواجه تنظيم الإخوان والتيارات العنيفة المبنية على تأثير القوات الراديكالية، من أجل دعم الدولة الفرنسية، وسط وجود عمليات من الذئاب المنفردة بها، ولم تشعر باقي دول القارة بالإرهاب، رغم أن خطره يحيط بها.