"الصحة" تعلن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا إلى 94%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا إلى 94%، بحسب تقارير وزارة الصحة اليومية الخاصة بمستجدات الفيروس.

وقال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بالدول الأوروبية، ومعظمها دخل الموجة الثانية للفيروس، وهي أشد وأعنف من الأولى وهناك فئات كثيرة متأثرة بها.

وتابع "عصمت" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، موضحا أن أكثر الفئات تأثرا بالموجة الثانية للفيروس هم الشباب نظرا لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وعدم المصافحة عند اللقاء والتقبيل والأحضان، لذلك قامت عدد من الدول بغلق أماكن انتشار العدوي كالنوادي والكافتيريات والمقاهي.

وعن الوضع الوبائي في مصر، أكد مستشار منظمة الصحة العالمية، على أن الوضع لدينا مطمئن للغاية، ولكن يجب الحذر من فيروس كورونا فالوقت القادم ليس له أمان.

وأكد على أن منظمة الصحة العالمية، أشارت في أكثر من تصريح لها بأن وضع فيروس كورونا سيظل مستمر معنا حتى أوائل 2021، ولحين ذلك الوقت يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه رغم زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، إلا أن هناك أمل بسبب انخفاض معدلات الوفاة وقلة الحاجة لأجهزة التنفس الصناعي.

وقالت الوزارة إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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