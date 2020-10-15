الصحة العالمية توضح الفرق بين الالتهاب الرئوي وأعراض كورونا

تشابه كبير بين أعراض فيروس كورونا المستجد وبين الالتهاب الرئوي، خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء، وأنباء الدخول في الموجة الثانية للفيروس، تساؤلات عديدة طرحت من قبل المواطنين لمعرفة الفرق بين أعراض الفيروس والالتهاب الرئوي.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إنّ أعراض الالتهاب الرئوي تتراوح بين أعراض خفيفة وشديدة، وتختلف من شخص لآخر من حيث العمر والحالة الصحية بشكل عام والجرثومة التي تسببت في العدوي، وتتشابه الأعراض كثيرا مع نزلات البرد والإنفلونزا، لكن الالتهاب الرئوي يستمر لفترة أطول.

وأوضح عصمت، لـ"الوطن"، أنّ أعراض الالتهاب الرئوي تتمثل في السعال والإرهاق والحمى والتعرق وألم في الصدر عند التنفس والسعال والغثيان والقيئ والإسهال وضيق في التنفس.

وعن أعراض فيروس كورونا، أكد مستشار منظمة الصحة العالمية، أنّها تتمثل في الحمى والسعال الجاف والإرهاق والتهاب الحلق والصداع، وفقدان حاستي الشم والتذوق والتهاب الملتحمة وتغير في لون أصابع اليدين أو القدمين.

وأكد أنّ الدول الأوروبية دخلت الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهناك بعض الدول أغلقت بعض الأماكن التي تنتشر فيها العدوى، موضحا أنّ الوضع في مصر ما زال مستقرا، لكن يجب أخذ الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 79 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا، لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97920 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 128 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال مجاهد، إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، موضحا أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 104915 حالة، بينها 97920 حالة تعافت، و6077 حالة وفاة.