منها لـ"عنق الرحم والسعار".. "الصحة" تطرح 8 تطعيمات إجبارية واختيارية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن وجود نوعين من التطعيمات المهمة للمواطنين للحماية من الأمراض، منها تطعيمات إجبارية وأخرى اختيارية، مشيرًا إلى أن التطعيمات الإجبارية متوافرة فى كل مستشفيات وزارة الصحة، والاختيارية داخل هيئة المصل واللقاح.

وتستعرض "الوطن" هذه التطعيمات، كالتالي:

1- مصل الإنفلونزا الموسمية.

هو لقاح فيروسي ميت يعطى عن طريق الحقن، ومفيد لكل الفئات المجتمعية والعمرية، وهناك نوعان منه الثلاثي والرباعي، حيث يُخصص الثلاثي للأطفال بداية من 3 سنوات وكبار السن، والرباعي للأطفال من 6 أشهر وكذلك كبار السن.

وضُمت سلالة جديدة بعد توصية منظمة الصحة العالمية به، وتم توفير عدد كبير منه خاصة هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم على خلفية انتشار فيروس كورونا.

2- مصل المكورات رئوية

يقي من مجموعة معينة من الميكروبات التى تتسبب فى الإصابة بالالتهاب الرئوي.

3- مصل للإنفلونزا البكتيرية التي تسبب التهابًا في الأذن الوسطى، وتسبب بعض حالات الالتهاب الرئوي.

4- مصل الالتهاب السحائي ويقي من التهاب "السحائي".

5- مصل الكبد الوبائي "B" و"A" والتى يقي من الفيروسات الكبدية.

6- مصل الجديري المائي ويتم أخذه بداية من عمر سنة.

7- مصل يقي من التهاب سرطان عنق الرحم.

8- مصل "السعار".

وحددت وزارة الصحة والسكان معلومات مهمة عن مرض السعار، وكيفية الوقاية منه، حيث قالت الوزارة في منشور توعوي لها إن "السعار" مرض فيروسي يؤدي إلى التهاب حاد بالجهاز العصبي، وبمجرد ظهور الأعراض يتحول لمرض مميت ليس له علاج، والتطعيم فور التعرض للعقر أو الخدش يعتبر السبيل الوحد للوقاية من المرض.

وتابع المنشور: تبدأ أعراض مرض السعار تدريجيا بالحمى وفقدان الشهية وضعف عام وصعوبة البلع، مع حالة هياج والخوف من الماء والهواء، لينتهي بغيبوبة حتى تصل إلى الوفاة.

وأوضحت الوزارة كيفية انتقال مرض السعار، حيث ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب مثل الكلب والقط والفأر والثعلب والبقرة والجاموس والحصان والحمار عن طريق العقر أو الخدش، لافتة إلى أنه في حالة تغير سلوك حيوان تربيه توجه فورا لأقرب وحدة بيطرية أو طبيب بيطري.

وأكدت الوزارة ضرورة غسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية بدون خياطة للجرح، مع الحرص على تلقي التطعيمات بجرعات كاملة حال التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار.

وعن كيفية الحماية من مرض السعار، قالت الوزارة "يجب تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة أو استفزازهم قدر الإمكان، وتأكد من تطعيم أي حيوان بالمنزل ضد مرض السعار".