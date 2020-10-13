مجلس الدولة: علينا مساعدة ذوي الإعاقة لممارسة حقهم السياسي

وجه قاضي بمجلس الدولة سؤالا للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، في ندوة الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020، بشأن تعرضه لأحد المواقف أثناء إشرافه على انتخابات مجلس الشيوخ، من دخول شخص من ذوي الإعاقة للإدلاء بصوته الانتخابي لممارسة حقه السياسي؟ وتساءل كيف يكون التصرف معه وهل يجوز مساعدته؟

ورد المستشار فارس قائلًا، واجب علينا مساعدة ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية الاقتراع عليهم، والتأكيد من إدلائهم بأصواتهم، ومساعدة ذوي الإعاقة الجسدية بالانتقال له بالكشف المقيد به اسمه، مع إثبات الأحداث الطارئة التي تتعرض لها اللجان في المحضر كانقطاع الكهرباء، وذلك لعدم الأخذ على القاضي مد العمل الإضافي عقب المواعيد الرسمية.

وتسأل قاضي آخر عن الشخص المختل عقليا إذا حضر لمقر اللجنة الانتخابية، فتدخل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة مجيبًا عليه أن المختل عقليًا محروم من أداء العملية الانتخابية، ويحذر السماح له بالاقتراع، وذلك وفقا للقانون المنظم للعملية الانتخابية.

كما طرح رئيس مجلس الدولة، بشأن وجود شخصية عامة vip، وأجاب المستشار فارس، وجب علينا حفظ كرامته وتعامل القاضي معه بشكل شخصي، وإعطائه قيمته وتقديره، والقاعدة الثابتة هي إعطاء الاحترام والتقدير لجميع الناخبين.

وتُعقد الورشة بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وقال المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة، إن ورشة العمل تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الاشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسؤولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.

وذكر أن الورشة ستناقش الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

وتتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الأشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصات.

وتناقش الجلسة الأولى بالدورة التدريبية الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وعمل اللجان العامة، وتتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الجلسة الثانية فتتطرق إلى دور وأداء القاضي في الإشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره، ويُلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتناقش الجلسة الثالثة الإجراءات الاحترازية التي يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضي لعمله والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية، ويتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية، وعضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.