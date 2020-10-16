اليوم.. ذكرى تولي الرئيس السادات حكم مصر رسميًا

تولى محمد أنور السادات رئاسة مصر رسميًا، خلفًا لجمال عبدالناصر، في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر عام 1970، وذلك بعد أن تولى الرئاسة بالنيابة منذ وفاته بصفته نائبًا للرئيس، حيث تولى السادات حكم مصر يوم 29 سبتمبر 1970، وجرى انتخابه من قبل الشعب باستفتاء في 15 أكتوبر عام 1970، وتسلم الحكم في 17 أكتوبر 1970.

وفي أول بيان له أمام مجلس الأمة بعد تولي رئاسة الجمهورية، قال الرئيس السادات: "إننى أعدكم أنني سأكون للجميع للذين قالوا نعم والذين قالوا لا، إن الوطن للجميع، والمسئول فيه مؤتمن على الكل بغير استثناء، لقد شرفني أن يقول أكثر من ستة ملايين رأيهم بنعم.. واعتبرت ذلك حسن ظن مسبق أعتز به، وأرجو الله أن يمنحنى القدرة على أن أكون أهلا له وجديرا به، ولقد شرفني في نفس الوقت أن يقول أكثر من سبعمائة ألف رأيهم بلا، ولم أعتبر ذلك رفضًا، وإنما أعتبره حكما مؤجلًا.. وأرجو الله أن يمنحني القدرة على أن أصل بالأمانة إلى حيث يجب أن تصل الأمانة.. وأن يجيء الحكم المؤجل قبولا حسنًا، ورضا من الناس والله في نهاية المطاف ضد كل قوى الظلم والعدوان".

وولد الرئيس محمد أنور محمد السادات 25 ديسمبر 1918م واستشهد في 6 أكتوبر 1981م، وهو ثالث رئيس لمصر، وولد بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية وتخرج من الأكاديمية العسكرية عام 1938، وانضم إلى حركة الضباط الأحرار التي قامت بالثورة على حكم ملك البلاد وقتها فاروق الأول في عام 1952، وتقلد عدة مناصب كبرى في الدولة منذ ذلك الحين مثل منصب وزير دولة في سبتمر 1954، ورئيسًا لمجلس الأمة من 21-7-1960 إلي 27-9-1961، ورئيسًا لمجلس للأمة للفترة الثانية من 29-3-1964 إلى 12-11-1968، كما اختاره جمال عبد الناصر نائبًا له حتى وفاته يوم 28 سبتمبر 1970.