صور.. رئيس "الإصلاح والتنمية" يدعم "السادات" مرشح مستقبل وطن بالمنوفية

رافق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، نجل شقيقه كريم طلعت السادات مرشح حزب مستقبل وطن، في جولة انتخابية، في مركز الشهداء بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد سيدي شبل الأثري بالمدينة، كما شملت الجولة المرور علي عدد من القرى والسياسيين في المركز لحثهم علي الوقوف بجوار "السادات" في انتخابات النواب . كما شملت الجولة زيارة لقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، حيث تم اللقاء بعدد من أهالي القرية واللذين رحبوا بمحمد أنور السادات والذي طلب بدوره دعمهم لنجل السياسي الراحل كريم طلعت السادات في الانتخابات، كما عرض الأهالي بعض المشكلات التي طالبوا بحلها، ومن جانبه وعد المرشح بمساعدتهم على حلها. وشملت قوائم المرشحين في دائرة تلا والشهداء كلا من، إبراهيم يحيي خليف عضو مجلس النواب الحالي رمز الكتاب عن حزب مستقبل وطن، وكريم طلعت السادات رمز القلم عن حزب مستقبل وطن، وعبد الحفيظ زكي عبد الحفيظ رمز الأسد، ومنتصر محمد عبد الخالق رمز الحصان، وعلاء حسين عبد الواحد رمز المدفع، ومحمد شوقي الصياد رمز الصقر، ولاء سليمان الشيخ رمز التمساح، وحمدي عبد الله عبد الحفيظ رمز الفيل، وإيهاب محمد علم الدين رمز الكف.

كما شملت قائمة كشوفات الناخبين، حسام الدين حسان عبد الحليم رمز جرار زراعي عن حزب حماة الوطن، ومجدي حافظ موسي رقم رمز طائرة هليكوبتر، ووائل شاهين ابو زيد رمز الديك، ومديح فريد بقوش رمز الاتوبيس، وعبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب الحالي رمز سماعة الطبيب، ومحمد عبد الغني أبو أحمد رمز السفينة، ومحمد محمد شرشر رمز الشمعة، وعبد المجيد راضي رمز دراجة نارية عن حزب الوفد الجديد، وعاطف كمال مرعي رمز ساعة اليد، وأحمد أبو بكر رمز نجفة .

وتشمل القائمة أيضا، أمير السعدني رمز المنشار، ونشأت السيد بريشة رمز السيف مرشحا عن حزب المؤتمر، وإيهاب ابوزيد عبدالباري رمز المكتب، ومحمد صلاح عبدالواحد رمز حقيبة اليد، وشادي السيد إبراهيم رمز بندقية الصيد، ومحمد عباس الجندي رمز الهدهد، وميخائيل فتحي رمز غصن الزيتون، وخالد فتوح الغباشي رمز العقرب ومحمد صلاح محمد رمز رأس حورس، وعلي حمدان حميدة العربي عن خزب المحافظين، وباسم عبدالمحسن خميس .