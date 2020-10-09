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تامر السادات: حب الوطن عقيدة راسخة تميز الشعب والجيش المصري عن غيرهم

كتب:

إبراهيم الديهي
06:33 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020
تجمع أسرة السادات

تجمع أسرة السادات

أكد العميد طيار متقاعد، تامر السادات، ابن اللواء جلال السادات، نجل شقيق رئيس الجمهورية الراحل، أن حب الوطن عقيدة راسخة تميز الشعب والجيش المصري عن غيرهم، مشيرًا إلى أن الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر في قرية ميت أبو الكوم أحب الإحتفالات إلي قلوبنا طوال العام.

وأضاف "السادات"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه التحق بالقوات المسلحة والقوات الجوية، سابقا، أسوة بأول شهيد في حرب أكتوبر الشهيد عاطف السادات شقيق الرئيس، تحقيقا لرغبة جده "عصمت" وتابع: "تعودنا على إحياء هذه الذكري في وسط أهلنا وأخوتنا في القرية لنتذكر شهداء أكتوبر وكذلك شهداء مصر عبر التاريخ حتي وقتنا هذ، وأبناء مصر سيقدمون الغالي والنفيس من أجل الحفاظ علي تراب مصر".

وأوضح، أن الإنتصارات المتتالية التي تحدث علي الصعيد الإقتصادي والعالمي، تؤكد أن ما يميز الشعب المصري والجيش عن غيره، هو عقيدة حب الوطن، موجها التحية لأرواح شهداء مصر في أكتوبر وفي كل وقت.

ونظمت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، حفل تأبين بذكري استشهاد بطل الحرب والسلام بحضور عدد من أفراد أسرته والعشرات من أهالي مركز تلا ومحبي الرئيس السادات في محافظة المنوفية.

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