وثيقة تكشف محاولات قادة الإخوان التشويش على تسريبات هيلاري كلينتون

كشف موقع العربي الحديث، عن وثيقة مسربة من جماعة الإخوان المسلمين، حول تسريبات هيلاري كلينتون، وجاء فيها، مخاطبة شورى الإخوان مريدي الجماعة في محافظات مصر، بنفي تلك التسريبات على كل مواقع التواصل الاجتماعي والتشكيك فيها، كما أمرت مريديها بعدم التعامل مع الولايات المتحدة، لحين انتهاء الانتخابات.

وجاء في الوثيقة المسربة الصادرة من جماعة الإخوان المسلمين على 3 بنود أساسية كالتالي:

1- التنبيه باتخاذ اللازم نحو نفي كل التسريبات، وذلك في اجتماعات الأسر وبين كل المؤيدين والمحبين.

2- التنبيه على مسئولي الاتصالات المتواجدين داخل مصر وخارجها ببذل قصاري الجهد نحو التشكيك بتلك التسريبات مع الاستمرار فيما تم الاتفاق عليه سالفا.

3- عدم الانصياع للتعليمات الصادرة من أيا مكان بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في خلال هذه الفترة لحين انتهاء الانتخابات هناك.

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن هذا الشهر على تويتر، رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا، وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، لا تنقيح".

وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية، عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.

واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، خادما خاصا لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.

ورفعت الخارجية الأمريكية السرية عن عدد من رسائل "كلينتون" عبر بريدها الإلكتروني، كونها كانت تستخدم بريدها الخاص، بعد أن هدد الوزير مايك بومبيو قبل أيام بالإقدام على هذه الخطوة.

وكشفت الرسائل كثير من العلاقات المشبوهة بين هيلاري كلينتون وقطر والإخوان، أبرزها دفع قطر لتقديم تمويل يقدر بنحو 100 مليون دولار لإنشاء قناة تليفزيونية وصحيفة.