مليون شخص ينتقلون للعمل عن بعد في موسكو

أعلن محافظ العاصمة الروسية، سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن نحو مليون شخص في موسكو انتقلوا إلى العمل عن بعد.

وقال سوبيانين لقناة "روسيا 1: "اليوم هناك مليون شخص قد انتقلوا إلى العمل عن بُعد.

كما يتقيد المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة في موسكو، نرى الحد الأدنى من حركتهم في جميع أنحاء المدينة، في المترو وفي وسائل النقل العام. مقارنة بالعام الماضي، نحن نعلم بوضوح كم كان هذا، الانخفاض بنحو 39 في المئة"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ووفقا لبيان مقر مكافحة كورونا اليوم، فإن أكبر عدد من الإصابات قد تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجيل 3942 حالة، تليها مدينة سان بطرسبورغ بـ 638 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 439 حالة.

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 في المئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن التجارب السريرية لثالث لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تم تطويره في روسيا، ستنتهي بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وخلال اجتماع عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة، توقعت المسؤولة أنه في حال نجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجارب الجارية حاليا في مدن نوفوسيبيرسك وسان بطرسبورغ وكيروف، سينضم اللقاح الثالث، الذي طوره مركز تشوماكوف العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى اللقاحين الأولين هما "سبوتنيك-V" المطور من قبل مركز "جاماليا"، واللقاح الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الأحيائية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي 6 أكتوبر الجاري، انطلقت في نوفوسيبيرسك التجارب السريرية للقاح مركز تشوماكوف وهو لقاح تستخدم فيها فيروسات مقتولة أو ضعيفة غير قادرة على التسبب بمرض.

وأضافت جوليكوفا أن جميع المتطوعين الذين يجربون اللقاح حالتهم جيدة، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب، التي سيتم خلالها تطعيم 285 متطوعا، تنطلق في 19 أكتوبر.