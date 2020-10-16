5 مشاهد من افتتاح مطعم أحمد حسن وزينب: إغماء وسرقة وتحرش وزحام وتدخل الشرطة

زحام شديد في أحد شوارع منطقة المعادي، بسبب حفل افتتاح مطعم اليوتيوبرز الشهيرين أحمد حسن وزينب، حيث توافد محبي الزوجين ومعجبيهما للمشاركة في افتتاح المطعم.

وتجمع العشرات من محبي أحمد وزينب منذ ظهر الخميس أمام المطعم لمشاركتهما فرحة افتتاح مشروعهما الجديد حتى إن الشارع شهد ازدحاماً شديداً، كما وقعت حالات الإغماء بسبب الازدحام وارتفاع درجة الحرارة.

الأمن يتدخل لفض الزحام

تدخلت قوات الأمن لفض ذلك التجمع، خاصة بعد تداول أخبار عن وجود حالات إغماء وسرقة وتحرش.

وعلل المتواجدون في الافتتاح أن السبب وراء تواجدهم حب أولادهم ومتابعتهم أحمد حسن وزينب؛ إذ قال أحد متابعيه: "ولادنا بتحبه وعايزين يشوفوهم، هنعمل إيه".

حالات فردية للتحرش والسرقة بسبب الزحام

وقال فرد أمن تابع لإحدى الشركات، متواجد بالقرب من مطعم اليوتيوبرز -رفض ذكر اسمه- إن هناك حالات فردية للتحرش خلال الزحام، فضلا عن السرقة، لافتا في تصريحات لـ"الوطن"، إلى سرقة محفظته بجانب اختفاء هاتفي محمول وشنطة حريمي.

أحمد حسن يستخدم حساباته على مواقع التواصل للترويج لمطعمه

وخلال الافتتاح، حرص أحمد حسن على الخروج أكثر من مرة بعيدًا عن المطعم حتى يبث فيديو مباشراً لمطعمه الجديد وجذب عدد أكبر من الجماهير لمطعمه، الذي يوزع وجبات مجانية في يومه الأول.

وعبر حسن وزينب عن فرحتهما بـ"الفانز" الذين توافدوا على المطعم منذ أن أعلن الثنائي عنوان وموعد افتتاح المطعم حيث كتبا على صفحتهما بـ"فيس بوك": "بعد بكرة الخميس، أجمل يوم فى حياتنا عشان أخيرًا حققنا حلمنا وهنفتح مطعم، يارب يكون فتحة خير علينا، وبما إنكو عيلتنا التانية لازم تشاركونا فرحتنا وتكونوا موجودين فى افتتاح مطعمنا الساعة 3 العصر يوم الخميس الجاى".

حضور لافت لمحبي أحمد حسن وزينب

يقف عبدالرحمن محمد، أحد المشاركين فى حفل الافتتاح، في وسط الازدحام الشديد أمام المطعم، يحاوطه من جميع الجهات "فانز" حسن وزينب، معبراً عن حبه الشديد لهما: "باحبه من 4 سنين، وجيت الافتتاح مخصوص النهارده رغم إن المسافة بعيدة عشان أشوف بنتهم إيلين عشان بحبها، ومابيعجبنيش اللي هما بيعملوه فيها، لكن أنا من أبرز المعجبين بيهم".

عصام عبدالرحمن، أحد "فانز" حسن وزينب، أتى لحضور الافتتاح وفوجئ بزحام شديد جداً، ورغم ذلك أصر على التواجد فى الحفل ومتابعة الافتتاح أمام المطعم والتصوير مع البلوجرز: "باتفرج عليهم من أيام زمان، لما كانوا لسه مخطوبين، وكل الفيديوهات اللي بينزلوها بانزلها عندي على الموبايل وباتفرج عليها".

شاب يتعرض للاغماء بسبب الزحام

وحدثت حالة إغماء لشاب يدعى عمرو إبراهيم، 17 سنة، أثناء تواجده في قلب الازدحام، بعد أن استعد منذ الصباح للذهاب إلى المطعم، والذي أكد لـ"الوطن" أنه شعر بضيق تنفس أثناء التزاحم، مما أدى إلى إغمائه: "جيت من الساعة 9 الصبح، فضلت قدام المطعم عشان مستني أحمد حسن وزينب، دخلت وسط التجمع، حسيت بضيق تنفس وأغمى عليا، الناس بتزق بطريقة همجية، الناس مش مراعية حاجة إن فيه بنات وأطفال".

ويعبر "عمرو" عن حبه الشديد لأحمد حسن وزينب، قائلاً: "ماقدرش أوصفه".