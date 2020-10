رحيل بهانو أثايا أول فنانة هندية تحصد أوسكار بعد صراع مع السرطان

رحلة عن الحياة مصممة الأزياء الهندية بهانو أثايا، التي تعتبر أول هندية تفوز بجائزة الأوسكار، عن فيلم "غاندي" عام 1983، في فئة أفضل تصميم أزياء.

توفيت "بهانو" في منزلها في مومباي بالهند بعد صراع طويل مع المرض،. عن عمر ناهز 91 عامًا، بحسب موقع Variety.

قالت ابنتها راديكا جوبتا لوكالة الأنباءPTI ، إنها كانت تعاني من ورم في المخ خلال السنوات الثماني الماضية.

ولدت أثايا في كولهابور غربي الهند 28 أبريل عام 1929. بدأت حياتها المهنية كرسامة أزياء للمجلات قبل أن تنتقل إلى تصميم أزياء الأفلام.

ظهرت لأول مرة بعملها في أغنية "C.I.D." مع المخرج راج خوسلا عام 1956، واستمرت في التصميم لبعض الأفلام التاريخية للسينما الهندية، بما في ذلك فيلم Guru Dutt "Pyaasa" عام 1957 و"Kaagaz Ke Phool" عام 1959 وSahib Bibi Aur Ghulam عام 1962.

صممت "بهانو" الأزياء لأكثر من 100 فيلم هندي خلال مسيرة مهنية امتدت لما يقرب من 60 عامًا.

شمل إنتاجها في الستينيات من القرن الماضي أفلام "Gunga Jumna" و"Waqt" و"Janwar" و"Mera Saaya " وغيرها، في تلك الفترة شاركت في أكثر من 20 عملا.

واستمرت نجاحات بهانو" حتى حصولها على أوسكار عام 1983، وقالت حينها: الفوز بالأوسكار رائعًا للغاية شىء لا يمكن تصديقه".

من بين أعمالها البارزة بعد فوزها بجائزة الأوسكار "Aashiqui" و"1942: A Love Story"، وفيلم "Lagaan: Once Upon a Time in India" المرشح لجائزة الأوسكار عام 2001 ، وفازت بهانو بجائزة الهند الوطنية لتصميم الأزياء، وترشحت لجائزة بافتا.

غرد عامر خان، نجم ومنتج فيلم "لاجان": "كانت بهانو أحد هؤلاء الأشخاص الذين جمعوا بشكل جميل بين البحث الدقيق والذوق السينمائي لإضفاء الحيوية على رؤية المخرج".

والعام الجاري تحديدا في شهر يوليو، فقدت السينما الهندية أيضا واحدة من أهم صناعها وهي مصممة الرقصات الهندية الشهيرة ساروج خان، عن عمر يناهز 71 عاما، في مستشفى مومباي بعد تعرضها لسكتة قلبية.

ومن الأفلام التي شاركت في تصميم رقصات بها، Devdas عام 2002 من بطولة شاروخان ومن إخراج Sanjay Leela Bhansali، وLagaan: Once Upon a Time in India عام 2001، من بطولة أمير خان وإخراج Ashutosh Gowariker.