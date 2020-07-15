ليس أميتاب باتشان فقط.. لعنة كورونا تلاحق نجوم بوليود

أصاب فيروس كورونا، عدد كبير من نجوم الفن في بوليود، فبعد أن أعلن الفنان أميتاب باتشان، عبر حسابه بفيس بوك، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أميتاب قائلا: "هذا المساء ذهبت المستشفى، وأجريت مسحة ظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته".أميتاب باتشان كان أكثر فنان حريص على البقاء في المنزل من وقت انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات".

وطبع ختم على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالما، كن حذرا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".

أعلن بعدها بدقائق قليلة، الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

كما أثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" إيجابيتها لفيروس كورونا، هي وابنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي أميتاب باتشان.

أعلن أيضا الممثل البوليودي بارث سامثان الشهير باسم "بأرنواج"، وهي الشخصية التي يؤديها في مسلسل "لكنه لي"، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "بارث": "لقد أجريت مسحة كوفيد-19 وظهرت النتيجة إيجابية على كل من خالطني الفترة الماضية أن يجري مسحة للاطمئنان على نفسه، أنا حاليا في الحجر من فضلكوا احترسوا"

الممثلة ريخا هي الأخرى، أعلنت أنها تخضع للحجر المنزلي بعد إصابة 4 من الحرس الخاص بها بفيروس كورونا.

أعلنت الممثلة البوليودية راشيل وايت، إيجابية التحاليل الخاصة بها لفيروس كورونا، من خلال حسابها الخاص على تويتر.

وكتبت: "لقد ظهرت نتيجة التحاليل الخاصة بي، وكانت إيجابية، وأنا في مرحلة العزل المنزلي، أرجوكم أدعو لي في صلواتكم".