نجل مها أحمد فقد حب حياته وتوفي صديقه في 4 شهور: حاسس بالموت
الضحك والهزار مش الحقيقة
كتب:
أحمد حسين صوان
09:34 ص | الجمعة 16 أكتوبر 2020
مجدي كامل ومها أحمد ونجلهما الأكبر عادل
يعيش عادل مجدي كامل، نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد، حالة من الحزن بعد تعرضه لوعكة صحية، قائلًا: "أنا إيدي بتترعش وفعلا تعبان ومش قادر".
وكتب "عادل" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "مش عارف أنا عندي إيه ومش عارف اتكلم مع حد علشان مش عايز أخلي حد يشيل همي، بس أنا هكتب الكلام اللي عايز اكتبه ده علشان أنا مش عارف اللي جاي إيه ولا هيحصل إيه، أنا حياتي بايظة بقالها أربع شهور من يوم 15/6 لحد النهاردة 15/10، الأربع شهور دول أوحش أربع شهور عدوا عليا في حياتي من يوم ما جيت الدنيا".
وتابع: "حصلي فيهم حاجات وجعتني وتعبتني وأثرت علي نفسيتي، أولهم كان أول حب في حياتي عاش لمدة سنة ونص وكان نهايته يوم 15/6، بعدها كان وفاة "حفناوي" صاحبي وأخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد ما بنتكلم مع بعض أو بنشوف بعض بيبقي أكننا نعرف بعض من الحضانة وكان في ذكريات حلوة أوي لينا مع بعض".
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انا بكتب الكلام ده و انا ايدي بتترعش و فعلا تعبان و مش قادر و مش عارف انا عندي ايه و مش عارف اتكلم مع حد علشان مش عايز اخلي حد يشيل همي ، بس انا هكتب الكلام اللي عايز اكتبه ده علشان انا مش عارف اللي جاي ايه ولا هيحصل ايه ، انا حياتي بايظه بقالها اربع شهور من يوم 15/6 لحد انهارده 15/10، الأربع شهور دول اوحش اربع شهور عدوا عليا في حياتي من يوم ما جيت الدنيا علشان حصلي فيهم حاجات وجعتني و تعبتني و أثرت علي نفسيتي ، أولهم كان اول حب في حياتي عاش لمدة سنه و نص و كان نهايته يوم 15/6 ، بعدها كان وفاة حفناوي صاحبي و اخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض او بنشوف بعض بيبقي اكننا نعرف بعض من الحضانه و كان في ذكريات حلوه اووي لينا مع بعض ، بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله و لحد دلوقتي منعرفش غرق ازاي ولا ايه اللي حصل بس الحمد الله علي كل شئ و لحد دلوقتي البيت لسه بايظ ، و اخرهم بقي و ده لسه من ٣ ايام اني تعبت جدا فجأه و تعبت تعب مش عادي و مش عارف انا عندي ايه ولا الدكاتره عارفين انا عندي ايه ، خت جميع الادويه و خت حقن و بنام كويس و باكل كويس و بعمل كل حاجه و برضه مفيش اي تحسن ، انا بكتب الكلام ده دلوقتي و انا مش حابب كده خالص ولا كنت عايز اعمل كده بس عملت كده و كتبت كده و هنزله علشان انا بجد خايف من اللي جاي و مش عارف ايه اللي ممكن يحصل ، فعلشان لو حصل حاجه اكون كتبت كل اللي جوايه و اكون ارتحت اني عملت كده و علشان برضه تكونوا عارفين ان الضحك و الهزار و الخروج و الاستوريز مش دي الحياه الحقيقيه ، الحياه الحقيقيه هي اللي انا حكاتها دلوقتي ، محدش يعرف انت حياتك عامله ازاي ولا ايه اللي بيحصل فيها ولا جواك ايه كله شايفك في صور و فيديوهات مش حقيقيه ، المهم ربنا يستر في اللي جاي و يعدي علي خير ان شاء الله علشان المره دي انا بجد حسات بالموت ، فلو عدت علي خير حيات الواحد هتتغير تماماً في كل حاجه حته في الصور و الفيديوهات ، اسف اني طولت عليكوا ، يارب انت الشافي المعافي
وأضاف "عادل": "بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله ولحد دلوقتي منعرفش غرق إزاي ولا إيه إللي حصل بس الحمد الله على كل شيء ولحد دلوقتي البيت لسه بايظ".
واستطرد: "آخرهم بقى وده لسه من 3 أيام إني تعبت جدا فجأة وتعبت تعب مش عادي ومش عارف أنا عندي إيه ولا الدكاترة عارفين أنا عندي إيه، خدت جميع الأدوية وخدت حقن وبنام كويس وباكل كويس وبعمل كل حاجة وبرضه مفيش أي تحسن"، مؤكدًا بقوله: "أنا بكتب الكلام ده دلوقتي وأنا مش حابب كده خالص ولا كنت عايز أعمل كده بس عملت كده وكتبت كده وهنزله علشان أنا بجد خايف من اللي جاي ومش عارف إيه اللي ممكن يحصل".
واختتم نجل مجدي كامل ومها أحمد: "لو حصل حاجه أكون كتبت كل اللي جوايا وأكون ارتحت إني عملت كده وعلشان برضه تكونوا عارفين إن الضحك والهزار والخروج والاستوريز مش دي الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي اللي أنا حكيتها دلوقتي، محدش يعرف أنت حياتك عاملة إزاي ولا إيه اللي بيحصل فيها ولا جواك إيه كله شايفك في صور وفيديوهات مش حقيقية، المهم ربنا يستر في اللي جاي ويعدي علي خير إن شاء الله علشان المرة دي أنا بجد حسيت بالموت، فلو عدت على خير حياة الواحد هتتغير تمامًا في كل حاجة حتة في الصور والفيديوهات، آسف إني طولت عليكم، يا رب أنت الشافي المعافي".
وتلقى "عادل" دعمًا كبيرًا من والده الفنان مجدي كامل، حيث دعا له بقوله: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل حال.. ربنا كريم ويعدي الأيام دي على خير"، فيما قالت الفنانة عبير صبري: "ألف مليون سلامة عليك يا عادل ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك ويبعد عنك كل شر".
المذيعة مروة صبري، قدمت دعمًا لـ"عادل"، قائلة: "ألف سلامة عليك وهتقوم بألف سلامة وربنا كريم وحنين أوي".