نجل مها أحمد فقد حب حياته وتوفي صديقه في 4 شهور: حاسس بالموت

يعيش عادل مجدي كامل، نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد، حالة من الحزن بعد تعرضه لوعكة صحية، قائلًا: "أنا إيدي بتترعش وفعلا تعبان ومش قادر".

وكتب "عادل" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "مش عارف أنا عندي إيه ومش عارف اتكلم مع حد علشان مش عايز أخلي حد يشيل همي، بس أنا هكتب الكلام اللي عايز اكتبه ده علشان أنا مش عارف اللي جاي إيه ولا هيحصل إيه، أنا حياتي بايظة بقالها أربع شهور من يوم 15/6 لحد النهاردة 15/10، الأربع شهور دول أوحش أربع شهور عدوا عليا في حياتي من يوم ما جيت الدنيا".

وتابع: "حصلي فيهم حاجات وجعتني وتعبتني وأثرت علي نفسيتي، أولهم كان أول حب في حياتي عاش لمدة سنة ونص وكان نهايته يوم 15/6، بعدها كان وفاة "حفناوي" صاحبي وأخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد ما بنتكلم مع بعض أو بنشوف بعض بيبقي أكننا نعرف بعض من الحضانة وكان في ذكريات حلوة أوي لينا مع بعض".

وأضاف "عادل": "بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله ولحد دلوقتي منعرفش غرق إزاي ولا إيه إللي حصل بس الحمد الله على كل شيء ولحد دلوقتي البيت لسه بايظ".

واستطرد: "آخرهم بقى وده لسه من 3 أيام إني تعبت جدا فجأة وتعبت تعب مش عادي ومش عارف أنا عندي إيه ولا الدكاترة عارفين أنا عندي إيه، خدت جميع الأدوية وخدت حقن وبنام كويس وباكل كويس وبعمل كل حاجة وبرضه مفيش أي تحسن"، مؤكدًا بقوله: "أنا بكتب الكلام ده دلوقتي وأنا مش حابب كده خالص ولا كنت عايز أعمل كده بس عملت كده وكتبت كده وهنزله علشان أنا بجد خايف من اللي جاي ومش عارف إيه اللي ممكن يحصل".

واختتم نجل مجدي كامل ومها أحمد: "لو حصل حاجه أكون كتبت كل اللي جوايا وأكون ارتحت إني عملت كده وعلشان برضه تكونوا عارفين إن الضحك والهزار والخروج والاستوريز مش دي الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي اللي أنا حكيتها دلوقتي، محدش يعرف أنت حياتك عاملة إزاي ولا إيه اللي بيحصل فيها ولا جواك إيه كله شايفك في صور وفيديوهات مش حقيقية، المهم ربنا يستر في اللي جاي ويعدي علي خير إن شاء الله علشان المرة دي أنا بجد حسيت بالموت، فلو عدت على خير حياة الواحد هتتغير تمامًا في كل حاجة حتة في الصور والفيديوهات، آسف إني طولت عليكم، يا رب أنت الشافي المعافي".

وتلقى "عادل" دعمًا كبيرًا من والده الفنان مجدي كامل، حيث دعا له بقوله: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل حال.. ربنا كريم ويعدي الأيام دي على خير"، فيما قالت الفنانة عبير صبري: "ألف مليون سلامة عليك يا عادل ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك ويبعد عنك كل شر".

المذيعة مروة صبري، قدمت دعمًا لـ"عادل"، قائلة: "ألف سلامة عليك وهتقوم بألف سلامة وربنا كريم وحنين أوي".