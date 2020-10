نجل مها أحمد فقد حب حياته وتوفي صديقه في 4 شهور: حاسس بالموت

View this post on Instagram

انا بكتب الكلام ده و انا ايدي بتترعش و فعلا تعبان و مش قادر و مش عارف انا عندي ايه و مش عارف اتكلم مع حد علشان مش عايز اخلي حد يشيل همي ، بس انا هكتب الكلام اللي عايز اكتبه ده علشان انا مش عارف اللي جاي ايه ولا هيحصل ايه ، انا حياتي بايظه بقالها اربع شهور من يوم 15/6 لحد انهارده 15/10، الأربع شهور دول اوحش اربع شهور عدوا عليا في حياتي من يوم ما جيت الدنيا علشان حصلي فيهم حاجات وجعتني و تعبتني و أثرت علي نفسيتي ، أولهم كان اول حب في حياتي عاش لمدة سنه و نص و كان نهايته يوم 15/6 ، بعدها كان وفاة حفناوي صاحبي و اخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض او بنشوف بعض بيبقي اكننا نعرف بعض من الحضانه و كان في ذكريات حلوه اووي لينا مع بعض ، بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله و لحد دلوقتي منعرفش غرق ازاي ولا ايه اللي حصل بس الحمد الله علي كل شئ و لحد دلوقتي البيت لسه بايظ ، و اخرهم بقي و ده لسه من ٣ ايام اني تعبت جدا فجأه و تعبت تعب مش عادي و مش عارف انا عندي ايه ولا الدكاتره عارفين انا عندي ايه ، خت جميع الادويه و خت حقن و بنام كويس و باكل كويس و بعمل كل حاجه و برضه مفيش اي تحسن ، انا بكتب الكلام ده دلوقتي و انا مش حابب كده خالص ولا كنت عايز اعمل كده بس عملت كده و كتبت كده و هنزله علشان انا بجد خايف من اللي جاي و مش عارف ايه اللي ممكن يحصل ، فعلشان لو حصل حاجه اكون كتبت كل اللي جوايه و اكون ارتحت اني عملت كده و علشان برضه تكونوا عارفين ان الضحك و الهزار و الخروج و الاستوريز مش دي الحياه الحقيقيه ، الحياه الحقيقيه هي اللي انا حكاتها دلوقتي ، محدش يعرف انت حياتك عامله ازاي ولا ايه اللي بيحصل فيها ولا جواك ايه كله شايفك في صور و فيديوهات مش حقيقيه ، المهم ربنا يستر في اللي جاي و يعدي علي خير ان شاء الله علشان المره دي انا بجد حسات بالموت ، فلو عدت علي خير حيات الواحد هتتغير تماماً في كل حاجه حته في الصور و الفيديوهات ، اسف اني طولت عليكوا ، يارب انت الشافي المعافي