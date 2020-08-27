منها مكاتب متنقلة وأكشاك في محطات الوقود.. ملامح خطة تطوير هيئة البريد

ـعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الهيئة القومية ستكون أحد أهم المنافذ التى سيتم الاعتماد عليها فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك فى اطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على انه تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال اتاحة 70 خدمة حكومية، حيث يستطيع المواطنين لاحقا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير ملامح خطة تطوير هيئة البريد ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل مايتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في انحاء الجمهورية بعدد 4 الاف مكتب بريد.

1- تمتلك هيئة البريد 4 الاف مكتب تغطى كافة المناطق والقرى على مستوى الجمهورية.

2- تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومستهدف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الحالي وذلك بتكلفة اجمالية تصل الى 3.2 مليار جنيه.

3- يتم تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الالي من 350 الى 700 ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه.

4- زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد في محطات الوقود.

5 - تنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على عدد 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف الى بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.