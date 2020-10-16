مع انطلاق الدارسة.. تعرف على شروط استلام التابلت لطلاب أولى ثانوي

مع انطلاق العام الدراسي الجديد في أول أيامه غدًا، تبدأ عملية توزيع التابلت التعليمي على طلاب لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث واصل مسئولو الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهورية تسلم أجهزة التابلت تمهيدًا لتسليمها لطلاب، طبقاً للتعليمات الوزارية الواردة.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الوطن"، أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت على الطلاب مع أول يوم عمل وسيتم حينها توزيع "التابلت" على الطلاب.

وتنشر "الوطن" الأوراق المطلوبة من الطالب وذويه لاستلام التابلت الحكومي، الذي سيكون بديلًا عن الكتب الحكومية هذا العام وهي:

- قيام ولي أمر الطالب بدفع مبلغ تأميني للتابلت بأي مكتب بريد، حيث تقدر الرسوم بـ100 جنيه.

- يتسلم ولي أمر الطالب فور سداده المبلغ التأميني إيصال يقوم بتسليمه لإدارة المدرسة كدليل على دفع التأمين.

- إيصال من الإدارة المالية للمدرسة يفيد بدفع الطالب لجزء أو كل المصروفات المدرسية.

- صورة من شهادة ميلاد الطالب "كمبيوتر".

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- يقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار يفيد باستلامه التابلت لصالح ذويه، ويتحمل أي خسائر تتعرض له.

طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء 1000 مدرسة

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أعلنت وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من بعد غد الأحد، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق.

المشروع يخاطب شريحة من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط، حيث يستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى تعليمى يفوق المستوى التعليمي بالمدارس التجريبية "الرسمية"، ولكن مع مصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للغات، بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي: "رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، المساهمة فى حل الكثافات الطلابية، تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من الشريحة الراغبة في البحث عن نظم متميزة للتعليم لأبنائها وبمصروفات دراسية في متناولهم.