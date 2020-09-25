صور.. "التربية والتعليم" تحدد شكل جلوس الطلاب في الفصل بسبب كورونا

نبهت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس بضرورة تنظيم جلوس الطلاب في الفصل بشكل متباعد ليتناسب مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مع انطلاق الدراسة في 17 أكتوبر المقبل.

وبحسب تعليمات التربية والتعليم سيتواجد مدرس الحصة الأولى بالفصل قبل الطلاب لتنظيم عملية دخول الطلاب بشكل آمن للفصل، على أن يقوم مشرف الدور، ومشرف المبنى بتنظيم صعود الطلاب بشكل متتابع يسمح بالحد من التزاحم، كما يراعي عدم التزاحم عند دخول الفصل.

وتنص التعليمات على ضرورة جلوس كل طالب في ديسك منفصل، وأثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه بين الطلاب.

وعن "الفسحة"، نبهت الوزارة بضرورة تقسيم الطلاب المتواجدين على فسحتين بموعدين مختلفين لتقليل التزاحم، مع قضاء الفسحة في الهواء الطلق، إلا إذا كان هناك مانع بمعرفة إدارة المدرسة، وفي حالة الصعود للفصول من الفسحة، فيجري عمل طابور مثل طابور الصباح يراعي فيه التباعد الجسدي، وغسيل اليدين بالماء والصابون قبل الصعود إلى الفصل، ويتناول كل طالب الطعام والشراب الخاص به.

خدمات الأكل والشرب بالمدرسة

منع تواجد الباعة الجائلين أمام المدرسة.

يتناول كل طفل وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل.

استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.

التباعد بين الأماكن التي تقدم الوجبات بالمدرسة.

قصر تقديم الوجبات والمشروبات بالمدرسة على الأشخاص المصرح لهم بذلك، وتحت الإشراف المباشر لإدارة المدرسة.

استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد.

التباعد بين الطاولات في أماكن تقديم الوجبات مسافة لا تقل عن واحد متر، وكذلك تباعد الكراسي مسافة لا تقل عن واحد متر في جميع الاتجاهات.

يراعى دائماً في قاعات الطعام عدم تجاوز نسبة 50% من قدرتها الاستيعابية.

يراعى ارتداء القفازات النظيفة ذات الاستخدام الأحادي للمسئولين عن توزيع الوجبات المدرسية.

مراعاة كافة الشروط الصحية في نقل وتداول وحفظ المواد الغذائية داخل المدرسة.