نائب وزير التربية والتعليم يناشد أجهزة الدولة بتجريم الدروس الخصوصية

أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور رضا حجازي، ضرورة إصدار قانون يجرم من يعمل بالتعليم دون تأهيل أو الحصول على شهادة لمزاولة المهنة لخطورة.

كما يأتي ذلك خلال السعي على العملية التعليمية والأجيال القادمة حفاظا على قوام العملية التربوية والإنسانية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها حجازي على هامش تكريم المعلمة صفية أبو العزم الشهيرة بسيدة القطار، والتي عقدت بمدرسة طلعت حرب الثانوية بالمحلة بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والسيد شعير رئيس مجلس الأمناء وقيادات تعليمية.

وأشار نائب وزير التعليم إلى أن الوضع الحالي يتطلب استثمار المواقف لتنمية القدرات والقيم، ولذلك جاء موقف سيدة القطار فرصة لتعميق تلك المفاهيم، مشيرا إلى أن المعلم صاحب رسالة بغض النظر عما يمر به والمعلم المصري مبدع بطبعه رغم كل الظروف.

وناقش "حجازي" كتاب القيم والأخلاق المقرر تدريسه بداية من هذا العام بالصف الثالث الابتدائي، وهو مقسم إلى أربعة محاور تخاطب الوجدان والانتماء والتعايش والعفو والمشاركة والتواصل مع الآخرين والمثابرة.

كما شدد نائب وزير التعليم أن الطالب الحاصل على 95% قد لا يجيد التواصل بجانب المذاكرة فيفشل في حياته العملية.

كما أوضح عن اكتشاف المواهب والقدرات مع تعميق قيمة الانتماء وحب الوطن بداية من البيت والأسرة والشارع والمدرسة انتهاء بتراب هذا البلد العظيم.

وأشار إلى أن الخريج بعد ذلك هو من سيوجد الوظيفة بنفسه لنفسه وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن الموهوبين هم قاطرة التقدم لهذا البلد ويجب أن نعمل على تنمية المهارات.