من "الصحة" لـ"التعليم": طالب واحد في "الديسك" بسبب كورونا

وجَّه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة نصائح للأسرة المصرية حول صحة أولادها في ظل انتشار فيروس كورونا قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر غدا، حول طريقة الجلوس في الفصل، والطريقة الأمثل لركوب الباص، تقدمها "الوطن" في السطور التالية..

باص المدرسة.. وطفل واحد لكل كرسيين

حددت وزارة الصحة طرقا معينة بشأن الجلوس في أتوبيس المدرسة، حيث أوصت الأهالي في حالة وجود أعراض لدى الطفل بعدم إرسال الطفل للمدرسة، وإخبار مشرف الباص أو مسؤولي التواصل من المدرسة، على أن يجري المسح الحراري لكل طفل قبل استلامه من ولي الأمر، وقبل صعوده إلى الأتوبيس، وأن يراعي عدم تزاحم الأطفال في الصعود إلى أتوبيس المدرسة.

وعن تطهير "باص المدرسة"، فنصحت الوزارة بجلوس طفل واحد في كل كرسيين متجاورين، وأن يتم تطهير الأسطح المشتركة بالحافلات المدرسية بشكل دوري، وقبل استخدامها في نقل الطلاب مع التهوية الجيدة لها بشكل يسمح بالتخلص الكامل من رائحة الكلور أو المطهرات الآمنة الأخرى في حالة استخدامها.

الجلوس في الفصل: طالب واحد في كل ديسك

أما عن التواجد داخل الفصول؛ فأرسل قطاع الطب الوقائي منشوره التوعوي للإدارات المدرسية، بتواجد مدرس الحصة الأولى بالفصل قبل الطلاب لتنظيم عملية دخول الطلاب بشكل آمن للفصل، على أن يقوم مشرف الدور، ومشرف المبنى بتنظيم صعود الطلاب بشكل متتابع يسمح بالحد من التزاحم، كما يراعي عدم التزاحم عند دخول الفصل.

وشدد الطب الوقائي على ضرورة جلوس كل طالب في ديسك منفصل، وأثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه بين الطلاب.