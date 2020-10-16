روسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، تسجيل 15150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

حالة من الهلع تعيشها أوروبا مع ارتفاع حدة إصابات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مسبوق، حيث بدأت تسجل معدلات يومية قياسية لم تسجلها أثناء الموجة الأولى التي استنزفت أرواح واقتصاد القارة الأوروبية، مما ينبئ بموجة ثانية عاتية.

سجلت فرنسا أمس أعلى معدل إصابات يومي في القارة بأكملها منذ بدء الجائحة على الإطلاق، حيث تجاوزت الإصابات 30 ألف، وهو رقم ضخم بالنسبة للأرقام السابقة، وهو الأمر الذى لم تجد السلطات الفرنسية سوى تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض قيود جديدة في محاولة للسيطرة على الوضع، ولا تعتبر فرنسا هي الدولة الوحيدة حيث وصلت أكثر من دولة أوروبية إلى أعلى معدلات إصابات لها على الإطلاق خلال الأسبوع الجاري.

شهدت إيطاليا الارتفاع أمسي الأكبر لها منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، أمس، بـ8804 إصابات جديدة، مقابل 7332 في بيانات أمس، ولم يقتصر الأمر على معدل الإصابات فقط بل سجلت زيادة قياسية في معدل الوفيات أيضا، حيث رصدت الصحة الإيطالية 83 حالة وفاة جديد، مقارنة مع 43 حالة، أمس، ووصل عدد ضحايا الجائحة إلى 36372 متوفيا، لتكون ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.

لم ينجح الإغلاق الذي فرضه الحكومة البلجيكية لمدة شهر، في تحجيم انتشار الفيروس، حيث سجلت السلطات الصحية في البلاد 8.271 أصابة جديدة، وهي الأعلى حتى الآن، متغلبة على الرقم الذي سجلته في 11 أكتوبر وقدر بـ7.950 إصابة.