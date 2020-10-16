إجراءات ومستندات طلب قيد اتحاد الشاغلين بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان الإجراءات والمستندات التي يجب أن يتبعها المواطن عند تقديمه لطلب قيد اتحاد شاغلين بالمدن الجديدة.

"اتحاد الشاغلين" عبارة عن جمعية عمومية ومجلس إدارة يضع ميثاق عمل يحدد التزامات وواجبات وحقوق الشاغلين "أي ساكني العمارة أو المجمع السكني/الكمباوند"، ويتم اختيار مجلس إدارته بالانتخاب.

ويعتبر عضوًا بالاتحاد كل من يشغل وحدة بالعقار سواء كان الإشغال بالملكية أو الإيجار أو حق انتفاع، ولا يترتب على عضوية الاتحاد أي وضع قانوني بالنسبة للوحدة، وتتركز مهام اتحاد الشاغلين في الحفاظ على سلامة العقار وصيانته وتوفير الخدمات المطلوبة له.

ولا بد ألا يقل عدد الوحدات بالعقار المبني عن 5 وحدات سواء كان العقار منفرداً أو داخل تجمع سكني (كومباوند)، ولا يسري على العقارات التي يقل إجمالي الوحدات بها عن 5 وحدات سكنية، ولا ينطبق على المباني المستعملة إداريًا بالكامل لجهة حكومية، ولا يسري على المنشآت الخاصة الخاضعة لقانون 1/73 في شأن المنشآت الفندقية، والمنشآت التي تُشغل بتصاريح إشغال مؤقتة للطوارئ.

هذه الخدمة طبقاً لقانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي لاتحاد الشاغلين.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

- ما يفيد الدعوة للجمعية التأسيسية.

- جدول بيان عضوية الاتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين.

شروط الحصول على الخدمة:

- اشتراطات قانون اتحاد الشاغلين أو المالك.

إجراءات المواطن:

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- انتظار موعد المعاينة "يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS".

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات "إن وجب".

- استلام الخدمة "يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS".

- العنوان.

القاهرة الجديدة

وتعتبر القاهرة الجديدة أحدث وأرقى المدن الجديدة، وتتميز بموقعها المميز في محافظة القاهرة، حيث يفضل ساكني مصر الجديدة ومدينة نصر الانتقال إليها للتمتع بهدوئها وخدماتها الراقية.

الموقع

تقع المدينة في الجانب الشرقي من القاهرة الكبرى بالقرب من الطريق الدائري، والمعادي، وطريق القطامية/العين السخنة، وطريق القاهرة/السويس.

أهم الخدمات:

كايرو فيستيفال سيتي - بورتو كايرو مول – داون تاون مول – كونكورد بلازا – المدرسة الأمريكية الدولية في مصر (AIS) – الجامعة الأمريكية في مصر – الجامعة الألمانية في مصر – نادي بلاتينيوم – نادي وادي دجلة – الخيمة الموسيقية – ميتينج بوينت.

أفضل المناطق

التجمع الخامس – حي النرجس – منطقة الجامعة الأمريكية – حي القرنفل – منطقة أبو الهول – منطقة الأندلس.