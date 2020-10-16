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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المصطفى بالسويس

كتب:

نرمين عفيفي
11:56 ص | الجمعة 16 أكتوبر 2020
  شعائر صلاة الجمعة

  شعائر صلاة الجمعة

ينقل التلفزيون المصري  شعائر صلاة الجمعة من مسجد المصطفى بالسويس.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عبر موقعها الرسمي أن خطبة الجمعة القادمة 16 / 10 / 2020 ستكون تحت عنوان "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية".

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

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