بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المصطفى بالسويس

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد المصطفى بالسويس.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عبر موقعها الرسمي أن خطبة الجمعة القادمة 16 / 10 / 2020 ستكون تحت عنوان "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية".

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.