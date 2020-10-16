الكهرباء تكشف أسباب سحب رصيد العداد نهاية كل شهر: اضبط الوقت والتاريخ

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن معظم شكاوى المواطنين من سحب رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر التي تم فحصها، وتبين أن هناك أسباب رئيسية أولها تركيب العداد للمواطن بدون ضبط الوقت والتاريخ بشكل سليم مما يجعله يستمر في الحساب رغم انتهاء دورة الحساب الشهرية، ما يجعل المشترك يظل في شريحة أعلى من استهلاكه بسبب هذه المشكلة الفنية.

وأشار المصدر، إلى أن هذه المشكلة أيضًا تتسبب في الدخول بشريحة أعلى بالنسبة لمقابل خدمة العملاء، مما يجعل المستهلك يتحمل قيمة أعلى مقابل خدمة عملاء تصل إلى 40 جنيها في بعض الأحيان.

وطوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمشتركين وتسهيل طرق التواصل، لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

طرق وآليات التواصل:

- خدمة الخط الساخن 121: تم تفعيله منذ أغسطس 2016، والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتم تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة، طبقًا للمعايير العالمية.

يمكن الاستعانة بالأرقام التالية حسب نوع الخدمة:

- بلاغات فنية: 2835989.

- شكاوى تجارية: 160509.

- إبلاغ القراءات: 146197.

- إبلاغ عن سرقات: 11697.

- إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841.

- استعلام عن متأخرات: 7021.

- حساب فاتورة: 359.

- استفسارات: 527935.

تطبيقات التليفون المحمول:

ويمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي "احسب فاتورتك" و"شكاوى الفواتير" و"خدمات الكهرباء الذكية"، مثل تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل SMS إلى 91121، والموقع الإلكتروني للوزارة والذي تلقى منذ إنشائه عام 2012 نحو 60 ألف شكوى وتم الرد عليها بالكامل، كما تم أيضًا الانتهاء من حل نحو 30 ألف شكوى عبر موقع بوابة الشكاوى الحكومية.