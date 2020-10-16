كورونا يتسلل لقمة الاتحاد الأوروبي وإصابة مسؤولين بالفيروس

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، اليوم، أنها ستخضع لفحص الإصابة بفيروس كورونا، وستعمل عن بعد، بعد ظهور أعراض تنفسية خفيفة عليها.

وجاء إعلان رئيسة الوزراء الفنلندية، البالغة 34 عاما، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية غادرت قمة الاتحاد الأوروبي في بلجيكا كإجراء احترازي وعادت إلى بلادها للخضوع لاختبار فيروس كورونا.

وكانت مارين وضعت نفسها قيد الحجر الصحى الذاتى لفترة وجيزة فى أبريل الماضى، بعد اكتشاف أن موظفًا فى مقرها الرسمى خالط مصاب بفيروس كورونا، وأظهرت الفحوصات سلامتها حينذاك.

وأشارت الوكالة إلى أن جدول أعمال رئيس الوزراء يتضمن، اليوم الثلاثاء، جلسة مع أعضاء برلمانيين من حزبها الاشتراكى الديمقراطى ومناقشات مع مجلس الوزراء عبر رابط فيديو "فيديو كونفرانس".

ومن المتوقع أن تناقش الحكومة تعليق الربط الجوية مع مقدونيا الشمالية، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الركاب القادمين من الدولة التى تقع فى البلقان، فيما سجلت فنلندا، حتى أمس الإثنين، 334 وفاة بفيروس كورونا، و7700 إصابة.

كما أعلنت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّها غادرت القمة الأوروبية التي كانت قد انطلقت لتوها في بروكسل لبدء حجر صحي عقب اكتشاف إصابة عضو في فريقها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت فون دير لاين تغريدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أمس: "بلغت لتوي أنّ عضواً في فريقي تبيّنت إصابته بكوفيد-19 هذا الصباح، نتيجة فحصي الطبي كانت سلبية برغم ذلك وكتدبير وقائي، أغادر فوراً المجلس الأوروبي للدخول في حجر صحي".

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت، أمس الخميس، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بتحديد مجموعات مستهدفة ليتم تطعيمها بمجرد أن يصبح لقاح فيروس كورونا متوفرا وجاهزا للتسليم.

وقال نائب رئيس المفوضية مارجاريتيس شيناس: "نقترح نهجا مشترك لتقرير من سيتم تطعيمه أولا. وهذا مهم أيضا في ما يتعلق بالعدالة لمواطنينا عبر الاتحاد الأوروبي".