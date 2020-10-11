بحضور شخصيات عامة.. نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بجامعة أسيوط غدا

تنطلق غدا الاثنين، في جامعة أسيوط، وقائع نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، الذى تعقده الجامعة للعام السادس على التوالي.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه من المقرر أن يشارك في وقائع النموذج كوكبة من السفراء والشخصيات الدولية البارزة، والتي تضم سفير "الاتحاد الأوروبي، ودولة البرتغال"، والملحق الثقافى لسفارة دولة التشيك، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية، واللواء أركان حرب طارق المهدي، المحافظ الأسبق لعدد من محافظات الجمهورية، رئيس المجلس الوطني للإعلام سابقا.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن نموذج المحاكاة يعد من أهم الأنشطة الطلابية المتميزة والرائدة في جامعة أسيوط، والتي دأبت كلية التجارة على تقديمه والإشراف عليه، ويهدف إلى تشجيع الشباب على الإضطلاع والمشاركة السياسية، ويعمل على تنمية مهارات القراءة والخطابة والقدرة على التعبير، وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأى والثقة بالنفس لدى الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد عبد السلام نوير، عميد كلية التجارة، أن من المقرر أن تنطلق أعمال النموذج فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بالقاعة الثمانية، وتبدأ بالكلمات الافتتاحية، يعقبها جلسة نموذج محاكاة الإتحاد الأوروبي، والتى تنعقد تحت عنوان: "الاتحاد الأوروبي ما بين تحديات أزمة كورونا، وتعظيم فرص التعاون الصيني، والتى تتمحور حول التعاون المشترك لحل أزمة كورونا، وتغيير المناخ والقضايا الاقتصادية المشتركة، ثم استراحة يعقبها جلسة القمة الأوربية الصينية، ثم حلقة نقاشية حول علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي في الجلسة المسائية، بجانب تكريم الأعضاء واختيار أفضل المندوبين.