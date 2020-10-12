السن حتى 35 عاما.. 5 شروط للمشاركة بنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب التقدم للمشاركة بمشروع نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة شباب تحيا مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إذ يقوم المشروع على محاكاة الشباب المصري والأوروبي قادة أوروبا، وتبادل الأدوار نحو دور الاتحاد في معالجة القضايا المعاصرة، من خلال العديد من ورش العمل المصممة خصيصا لتناول الموضوعات السياسية والاقتصادية.

مراحل مشروع محاكاة الاتحاد الأوروبي

ينقسم النموذج إلى 3 مراحل، يبدأ بالمرحلة التحضيرية "مرحلة ورش العمل"، وفيها يتم شرح هيكل الاتحاد الأوروبي، وعلاقته بدول المتوسط، والتحديات التي يواجهها الاتحاد، وأهم القضايا المعاصرة التي سيتناولها نموذج المحاكاة.

وتتضمن المرحلة الثانية، تقسيم المشاركين على المجالس المكونة لنموذج المحاكاة، وهي "المجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة دول غاز شرق المتوسط "، ويقوم المشاركون في هذه المرحلة بتناول القضايا والتحديات على نطاق أوسع وأكبر.

ويعرض الحفل الختامي، القضايا محل النقاش وأفضل الحلول المقترحة، ثم التصويت على هذه الحلول، ويتطرق النموذج لعدة موضوعات سياسية واقتصادية على الصعيد العالمي والمحلي ليكون نافذة علم يستكشف المشاركون من خلالها أحوال العالم ويتعرفون على كيفية إدارة الأزمات والشؤون الدولية، وليساعدهم على إتقان فنون اتخاذ القرار، ويدفعهم لاستغلال ما يملكون من مهارات لينتقل بهم من مقاعد المتفرجين السلبية إلى الصفوف الأولى لصناع التقدم والتغيير.

شروط التقديم لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

حددت الوزارة مجموعة من الشروط يجب توافرها في المتقدم للالتحاق بمشروع نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، وهي:

1. ألا تقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا تزيد على 35.

2. أن يكون الطلاب والطالبات والخريجون المتقدمون حاصلين على درجة علمية متقدمة بأحد التخصصات التالية: "العلوم الاجتماعية، العلاقات الدولية، الإدارة العامة، السياسة العامة، السياسة الاجتماعية، التنمية الاجتماعية، تنمية المجتمع، وجميع المجالات ذات الصلة".

3. يراعى في المتقدم المعرفة والدراية بسياسة وآليات العمل في الاتحاد الأوروبي، وأهم القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحة.

4. أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متقدماً، مع الدراية الكاملة بالمصطلحات السياسية والاقتصادية.

5. اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.

طريقة التسجيل للمشاركة في نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

يتم تسجيل المشاركين التي تنطبق عليهم الشروط من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة من هنــا.

وفي سياق متصل، تنطلق وقائع نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في جامعة أسيوط، اليوم، والذي تعقده للعام السادس على التوالي، ومن المقرر أن يشارك في وقائع النموذج كوكبة من السفراء والشخصيات الدولية البارزة.