مسؤولة بالبنك الدولي تحذر من تحول جائحة كورونا لأزمة مالية كبيرة

حذرت "كارمن رينهارت" كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، اليوم، من تحول جائحة فيروس "كورونا" إلى أزمة اقتصادية كبيرة، مشيرة إلى احتمالية حدوث أزمة مالية بسبب التداعيات التي تفرضها.

وقالت "رينهارت" في مقابلة مع تليفزيون وكالة "بلومبرج"، إن جائحة "كورونا" لم تتسبب في أزمة مالية عند بدايتها لكنها تتحول إلى أزمة اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، مؤكدة أنه لا يزال هناك طريق طويل للمضي قدما فيه على هامش تلك الأزمة.

وردًا على سؤال عما إذا كانت البنوك المركزية تشتري السندات للحفاظ على انخفاض العائدات هي في النهاية لعبة محصلتها صفر عندما يفعلها الجميع، أوضحت "راينهارت": "هذه حرب، وخلال الحروب تمول الحكومات نفقاتها الحربية كيفما أمكنها وهناك الآن احتياجات ماسة".

جاءت تصريحات "راينهارت" بعد موافقة دول مجموعة العشرين على تمديد إعفاء الدول الفقيرة من سداد مدفوعات الديون حتى نهاية النصف الأول من 2021، رغم طلب البنك الدولي تمديد الإعفاء حتى نهاية العام المقبل.