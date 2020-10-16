"الصحة": 16 تطعيما إجباريا للأطفال للوقاية من 10 أمراض معدية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن وجود ما يقرب من 16 تطعيما إجباريا للأطفال للوقاية من 10 أمراض معدية خطرة، يحصل الأطفال عليها من تاريخ ميلادهم حتى عمر عام ونصف.

ووفقًا لجدول التطعيمات الذى أقرته الوزارة، فإن الأطفال يحصلون على التطعيم على 7 مرات، الأولى عند ميلادهم، ثم عند بلوغهم عمر شهرين، ثم 4 أشهر، ثم 6 أشهر، يعقبها تطعيم عند عمر 9 أشهر، ثم لدى عُمر عام، وأخيرًا لدى عُمر 18 شهرًا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أخد الأطفال جرعة من تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "B"، خلال أول 24 ساعة من الميلاد، بكمية نصف سنتيمتر، والتي يأخذها حقنا بالعضل بالفخذ اليمنى، وكذلك نقطتان من تطعيم شلل الأطفال من نوع "سابين" بعد الميلاد، وتطعيم "بي. سي .جي" المضاد لمرض السل أو الدرن حقنًا داخل الجلد بالكتف اليسرى.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن وزارة الصحة ضمت نوعا جديدا من تطعيم شلل الأطفال منذ فترة طويلة ما يقرب من عامين وأدرجته في جدول التطعيمات، ووفقًا للجدول فإن الطفل يطعم من عمر شهرين من "شلل الأطفال، والطعم الخماسي ضد كل من الدفيتيريا، والسعال الديكي، والتيتانوس، والالتهاب الكبدي الفيروسي B، والانفلونزا المستدمية النزفية نمط B".

وتابع: عند عُمر 4 أشهر يحصل الطفل على تطعيم شلل الأطفال القديم، والجديد، أحدهما يؤخذ في الفم، والآخر حقنًا بالعضل في الفخذ اليسري بمقدار نصف سنتيمتر، بالإضافة لـ"الطعم الخماسي"، وفي عُمر 6 أشهر تطعيم شلل الأطفال القديم، و"الطعم الخماسي"، وفي عُمر 9 أشهر تطعيم شلل الأطفال بالفم، وفي عُمر عام الجرعة الخامسة من تطعيم شلل الأطفال بالفم، وتطعيم الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، وفي عُمر 18 شهرًا الجرعة المنشطة لتطعيم شلل الأطفال، والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، والتطعيم الثلاثي البكتيري.

الجدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ناقشت مع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية المتواجد في إقليم شرق المتوسط خلال مؤتمر صحفي عقد منذ يومين، نوعا جديدا من تطعيمات شلل الأطفال، ومن المحتمل أن تدخله المنظمة ضمن التطعيمات المعتمدة لديها، ليتم التنسيق بين الجانبين في ذلك الصدد، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا التطعيم.