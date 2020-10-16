مع بدء انخفاض درجات الحرارة.. خطوات للحفاظ على التكييف في فصل الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة، واقتراب دخول فصل الشتاء، يقل استخدام الكثيرين للمكيفات الهوائية، ما يجعلهم يحرصون على تنظيف التكييف لتخزينه بشكل سليم، حتى لا يتأثر بعوامل التخزين.

وتقدم "الوطن" عددًا من النصائح لتنظيف وتخزين أجهزة المكيف بطريقة صحيحة، في إطار توعية المواطنين بشأن كل ما يخص استخدام الكهرباء والأجهزة الكهربائية بالمنزل.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تنظيف وتخزين التكييفات حسب نصائح فني التكييف المهندس أحمد محمود.

خطوات تنظيف التكييف في المنزل

- يفصل المستخدم التيار الكهربي عن التكييف.

- ثم يقوم بتنظيف الجسم الخارجي للجهاز "الكومبريسور" باستخدام الهوائي الكهربي "الباور" لتنظيفه من الأتربة.

- ويستخدم بعد ذلك قطعة قماش مبللة لتنظيف الجزء الخارجي والجوانب من الأتربة.

- بعد الانتهاء من تنظيف الجزء الخارجي يتم فكه لتنظيف المروحة من الداخل.

- ثم يقوم المستخدم بغسل الفلتر الداخلي جيدًا بالماء والمنظف بالإضافة إلى تنظيف خرطوم الصرف من الأتربة.

خطوات تخزين التكييف

- بعد تنظيف التكييف من الداخل والخارج يجب التأكد من تجفيفه جيدًا.

- ثم يقوم المستخدم بفك وتنظيف أنابيب التوصيل جيدًا.

- وتأتي بعد ذلك خطوة تشغيل الجهاز مدة لا تقل عن 3 ساعات على درجة حرارة متوسطه قد تصل لـ 30 درجة لتجفيفه من الداخل.

- إجراء الصيانة المطلوبة على يد المتخصصين قبل تخزين الجهاز.

- تغطية الجهاز بنوع مناسب ويجب اختيار مواد لا تساعد على تجريحه.

- التأكد من فصل التيار الكهربي وإغلاق المفاتيح جيدًا لتجنب تسرب الكهرباء.

وفي حالة تسبب التكييفات في رفع قيمة الفاتورة عن الاستهلاك الحقيقي، يتم التوجه إلى مراكز تقديم خدمات الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، كالتالي:

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة مطروح "شركة البحيرة".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".