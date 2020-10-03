بينها التكييف.. وفر في الفاتورة الكهرباء من خلال الأجهزة

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية أو موعد شحن كارت العداد مسبق الدفع، يتفاجأ الكثير من المواطنين بارتفاع قيمة الفاتورة أو نفاذ شحن الكارت، اعتقادا منهم أن هناك خطأ في عداد الكهرباء، أو في حساب الفاتورة، ولكن عند مراجعة الشركة يتم اكتشاف أن هناك استخدام مهدر للطاقة الكهربائية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، نصائح لترشيد الكهرباء من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية، كالتالي:

اللاب توب

- عند شحن البطارية يجب مراعاة بدء شحنها عندما تقترب على الانتهاء من تفريغ الشحن الموجود بها.

- بعد الانتهاء من شحن البطارية، يجب فصل الفيشة على الفور دون تركها لوقت يزيد عن الحد المطلوب لشحنها، حفاظا على البطارية ولتوفير استهلاك الكهرباء.

- عند عدم استخدام اللاب توب لفترة طويلة، يجب فصل الكهرباء عنه وإعادة تشغيله مره أخرى عند الاستخدام.

- عدم ترك اللابتوب في وضع الاستعداد، وهو ترك الفيشة في مصدر الكهرباء لفترات طويلة.

شاحن الموبايل

- عند شحن الهاتف يجب التأكد من اقتراب بطاريته من انتهاء الشحن الموجود بها، فهذا يساعد على الحفاظ عليها من تهريب الشحن، وتوفير استهلاك الكهرباء.

- عدم ترك الهاتف على الشاحن لفترات طويلة تزيد عن الاحتياج المطلوب لشحن البطارية.

- ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء دون وضع أي جهاز به يجعله تستهلك نحو 15% من قدرة الشاحن، لذلك ينصح بعدم ترك الشواحن في فيشة الكهرباء دون استخدام لترشيد استهلاك الكهرباء.

أجهزة التلفزيون

-عند تشغيل ذات القناة أو المحتوى يجب التجمع أمام جهاز واحد فقط وعدم استخدام أكثر من جهاز.

- عند الانتهاء من المشاهدة يجب فصل التلفزيون من مصدر الكهرباء الموصل به وعدم تركه في وضع الاستعداد حتى لا يستهلك كهرباء.

- عدم الاكتفاء بفصله من زر الريموت.

الغسالة الكهربائية

- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

- يراعي استخدام الغسالة خارج أوقات الذروة (وقت ذروة الحمل من المغرب ولمدة 4 ساعات).

- الحرص على نظافة مصفاة مياه التغذية والتصريف.

- عند شراء غسالة جديدة يجب مراعاة اختيار الغسالة التي تحتوي على بطاقة كفاءة الطاقة.

- الحرص على تجفيف الغسيل بأشعة الشمس.

السخان الكهربائي

- عدم ضبط السخان على درجات الحرارة المرتفعة، حتى لا يتسبب فى إجهاد السخان وللحفاظ على عمره الافتراضي وتجنب رفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تقل بالتدريج حتى يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- يجب أن تكون المسافة بين السخان والصنبور "الحنفية" أقل من 10 أمتار.

- لابد من تفريغ ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة وتخفض كفاءة السخان و بالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة مواصفات السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والذي يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

التكييف

- الحرص على تغيير الفلاتر وتنظيفها حتى لا تتراكم الأتربة في الفلتر، ويؤدي إلى التقليل من كفاءة التكييف.

- المداومة على معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير.

- ضرورة فحص مجاري الهواء باستمرار للتأكد من نقاءها، وحتى لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء لتلطيف درجة حرارة الغرفة.

- الحرص على معاينة خطوط التبريد باستمرار.

- ضرورة التأكد من سلامة الترموستات، لأنه المسؤول عن إيقاف الجهاز ذاتيا عندما تصل درجة حرارة هواء الحجرة إلى الدرجة التي ضبطت الترموستات عندها.

- أنسب درجة حرارة تلائم جسم الإنسان يتم ضبط الترموستات عندها هي من 24-26 درجة مئوية.

- التأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ والفتحات حتى يظل الهواء بداخلها محتفظ بدرجة حرارته لمدة أطول.

- منع دخول أشعة الشمس، والحرص على عدم تسللها عبر النوافذ، لأنه يؤدي إلى زيادة درجة الحجرة المراد تكييف الهواء بها ما يؤدي إلى زيادة فترات عمل المكيف، لذلك يفضل استخدام الستائر أو الشيش لمنع دخول الشمس.