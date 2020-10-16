صور.. ناهد السباعي تروج لفيلمها الجديد "ماكو"

روّجت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لفيلمها الجديد "ماكو".

ونشرت "السباعي" صور من كواليس العمل، وعلقت: "فيلم ماكو عبّارة سالم اكسبريس".

وكانت طرحت الشركة المنتجة للفيلم، الإعلان الرسمي عبر حساب خاص على "إنستجرام"، وجاء الإعلان الذي تضمن بعض مشاهد الفيلم في أعماق البحار، تحت عنوان "الخطر يقترب".

"ماكو" من بطولة نيقولا معوض، ناهد السباعي، عمرو وهبة، محمد مهران، بسمة، فريال يوسف وخالد أنور، وقصة وأحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية، ويعتبر هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، ويتناول الفيلم ‏قصة العبارة "سالم ‏إكسبريس" وحادثها الشهير، من خلال 8 أفراد في رحلة ب‏أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكان ‏مليء ‏بالذكريات.

وكانت احتفلت الفنانة ناهد السباعي في شهر يوليو الماضي، بذكرى عيد ميلاد شقيقها الراحل فريد، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "اللهم أرحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وتابعت: "اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".