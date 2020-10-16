خطيب بالدقهلية يخصص الخطبة الثانية للحديث عن حكم تلوث البيئة

قال الشيخ عادل الجعبري إمام وخطيب مسجد الشهيد بقرية دنديط مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، إن أي شيء يخالف ما أمر الله به وأمر به نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) يعرضنا للهلاك، والنبي يقول "لا ضرر ولا ضرار" وذلك في إطار حديثه عن حكم الدين في من يقوم بتلويث البيئة.

وأضاف "الجعبري"، في خطبة الجمعة الثانية بمسجد أولياء الله السبعة، أن الإسلام دائما وأبدا يحثنا على النظافة وعلى عدم إيذاء المسلمين، وأي شيء يخالف ما أمر الله به وأمر به نبينا محمد يعرضنا للهلاك والنبي يقول "لا ضرر ولا ضرار"، فنهانا أن يؤذي الإنسان أخاه المسلم بأي صورة من أنواع الإيذاء، وهل الإسلام أمرنا بإيذاء المسلمين أو غير المسلمين فهذا "لا يجوز شرعا" وديننا دين النظافة وأمرنا بالمحافظة على كل شيء.

جاء ذلك في إطار التعاون الوثيق بين وزارة البيئة ووزارة الأوقاف والتزام مديرية أوقاف الدقهلية بقيادة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ومتابعة فضيلة الشيخ محمد إبراهيم سليمان مدير الدعوة والإرشاد بالمديرية بتوجيه الأئمة بتوعية المصلين بعدم حرق قش الأرز أو المتبقيات الزراعية بجميع أنواعها والمشاركة في توصيل الرسالة الإعلامية لوزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بالمنصورة.

يذكر أن وزارة البيئة تكثف من جهودها في هذا الوقت من كل عام من أجل السيطرة علي السحابة السوداء التي كانت تعاني منها مصر وخاصة الطرق الزراعية كل عام نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية لما له من تأثير كبير علي للبيئة، أو المسابك، ومصانع الطوب، وغيرها من الأنشطة التي لها انبعاثات، وخصصت الوزارة 3 محاور في نطاق محافظة الدقهلية للسيطرة علي الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وبلغت كميات قش الأرز التي تم تجميعها حتى الآن 7255 طن قش.