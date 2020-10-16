المعاهد الأزهرية تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

أنهي قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد، وسط حالة من التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة الطلاب.

وأكدت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في التعليمات الموجهة لمناطق الأزهر المختلفة أن حضور مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية أربعة أيام بالأسبوع، وحضور الصفوف من الرابع الابتدائي السادس الابتدائي يومين في الأسبوع، على أن توزع هذه الأيام بمعرفة إدارة المعهد بالتنسيق مع رئاسة المنطقة.

وأوضحت التعليمات أن حضور جميع صفوف المرحلة الإعدادية والثانوية يومين في الأسبوع، يتم تحديدهما بمعرفة إدارة المعهد، وبالتنسيق مع رئاسة المنطقة.

وأضافت التعليمات أنه ينطبق على معاهد القراءات ما يُطبق على المعاهد الإعدادية والثانوية الأزهرية، كما حددت زمن الحصة في المعاهد ذات الفترتين في المرحلة الابتدائية بـ: (35) دقيقة، على أن تبدأ الفترة الصباحية في الثامنة صباحًا، وتنتهي في (40 : 11) صباحًا، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة (12) ظهرًا، إلى الساعة (40 : 3) عصرًا. وشددت على الالتزام بمراعاة المسافة الآمنة بين الطلاب داخل الفصول، بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين كل طالب والآخر. واختُتمت التعليمات بضرورة تشكيل غرفة عمليات، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والوكيل الثقافي والشرعي ومديري المراحل لمتابعة التنفيذ والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأعلن الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، استعداد كليات الأزهر لبدء العام الدراسي الجديد، الذي سينطلق السبت القادم 17 من أكتوبر.

وأكد "عبد الغني" على اهتمام قيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة بالتعليم بوصفه المحور الرئيس للتنمية لكي تتبوأ مصر مكانتها المناسبة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

من جانبهم أكد عمداء الكليات خلال اجتماع لهم مع نائب رئيس الجامعة أمس على استعداد الكليات من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال استمرارية الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر للكليات كافة، إضافة إلى وجود الفرق الطبية من خلال الإدارات الطبية، كما أعلنوا استعدادهم لاستقبال الطلاب والطالبات، وتعريفهم بالكليات وأقسامها المختلفة، مع التأكيد على رؤية الجامعة ورسالتها خلال المرحلة القادمة.