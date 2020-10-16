ماجد المصري يحتفل بانتهاء تصوير مشاهده في "الوجه الآخر": فركش

احتفل الفنان ماجد المصري عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بانتهاء تصوير مسلسل "الوجه الآخر".

وكتب "ماجد": "الحمدلله انتهيت من آخر مشهد من مسلسل "الوجة الآخر" وحاليا فركش، وأشكر كل من شارك وتعب في هذا العمل".

وفي ذات السياق، كانت أعلنت الفنانة مادلين طبر الانتهاء من تصوير مشاهدها، ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الفنانة نسرين طافش، بداية تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، ونشرت صورة لها من كواليس المسلسل، وعلقت: "أول يوم تصوير من الوجه الآخر، توكلنا على الله.. ادعولنا".

ويتناول المسلسل الذي تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور في إطار من التشويق والإثارة.

"الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة CBC بمشاركة النجوم ماجد المصري، مادلين طبر ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغني، فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

ويعد المسلسل ثاني بطولات ماجد المصري، بعد مسلسل "بحر"، وقام بغناء تتر المقدمة والنهاية الفنان مدحت صالح، حيث نشر ماجد المصري فيديو يجمعه بمدحت صالح أثناء قيامه بالتجهيزات لتتر المسلسل.

لاقت أولى حلقات المسلسل إشادات عالية لأداء "المصري"، وجميع أبطال العمل.

الجدير ذكره، تعاقد الفنان ماجد المصري مؤخرًا على بطولة الفيلم القصير "كنتي في خيالي" لعرضه خلال الفترة المقبلة في عدد من المهرجانات الدولية.