إسلام البحيري ردا على عبدالله رشدي: أنتم الذين تكذبون القرآن

ازدادت حدة الغضب، بين الداعية والباحث، وذلك بعدما ردّ إسلام البحيري، الباحث الإسلامي، على هجوم الداعية عبدالله رشدي، ووصف الأخير له بأنه دجال وما ينطقه عبث لا يُلتفت إليه، بمنشور كتبه على صفحته عبر "فيس بوك"، منذ قليل.

وكان عبدالله رشدى، كتب على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إسلام بحيرى زعم أن إنكار نبوة سيدنا رسول الله هو شيءٌ صحيح وليس كفرًا، هذا تكذيب للقرآن الذي قال: (ومن لم يؤمن بالله ورسولِه فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا".

واختتم رشدي بعبارة: "احذروا هذا الدَّجل.. قرآنكم واضح، لا تلتفتوا لعبثهم فالغرض هو تفريغ دينكم من محتواه لتكونوا بلا دين أصلاً".

إسلام البحيري يهاجم عبد الله رشدي

فيما جاء منشور إسلام البحيري، ردًا على رشدي، كالآتي:

"ركز معايا هحاول أوجز في شرح مسألة الكفر وأهل الكتاب في القرآن اللي تاعبة الصبية والغلمان، القرآن بيفرق بين الإسلام والإيمان، الإسلام هو إسلام كل أهل الأديان بالله الواحد، وده مش معناه الإسلام الخاص بنا.. اقرأ كده: وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبۡرَ ٰ⁠هِـۧمُ بَنِیهِ وَیَعۡقُوبُ یَـٰبَنِیَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّینَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ.. البقرة 32.. أتباع النبي إبراهيم مسلمون".

وواصل: "أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَاۤءَ إِذۡ حَضَرَ یَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِیۖ قَالُوا۟ نَعۡبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَاۤىِٕكَ إِبۡرَ ٰ⁠هِـۧمَ وَإِسۡمَـٰعِیلَ وَإِسۡحَـٰقَ إِلَـٰهࣰا وَ ٰ⁠حِدࣰا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ.. البقرة 133، أتباع النبي يعقوب مسلمون".

وتابع البحيري: "فَلَمَّاۤ أَحَسَّ عِیسَىٰ مِنۡهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِیۤ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِیُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ" آل عمران 52.. أتباع المسيح مسلمون".

واستمر البحيري في رده قائلَا: "في القرآن بيقول الإسلام هو إسلام لله والإيمان به من أي طريق ومن كل رسالة نبي، عشان كده ربنا جعله شرط وحيد لدخول الجنة، وعشان كده قال ربنا: بَلَىٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِن فَلَهُۥۤ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُونَ..البقرة 112 فقط أسلم وجهه لله من أي دين وملة أصبح مسلما، وده اللي من خلاله بقى نفهم آية: وَمَن یَبۡتَغِ غَیۡرَ ٱلۡإِسۡلَـٰمِ دِینا فَلَن یُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِینَ.. آل عمران 85".

وأردف: "فهمنا كده الإسلام بشكل صحيح إنه كل من آمن بالله من أي ملة وأي دين.. وضحت الصورة عشان كده ربنا قال للي بيفهم فقط: إِنَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِینَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔینَ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحا فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُونَ.. البقرة 62".

البحيري واصل قائلًا: "جعل شرط الجنة الإيمان بالله واليوم الآخر فقط اللي هو مفهوم الإسلام العام لكل الأديان وده ملوش علاقة بالإيمان بالرسل كلهم أو بعضهم إلا في رسالتنا احنا الأخيرة لأننا مأمورون بالإيمان بكل الرسل "ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰۤىِٕكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَیۡنَ أَحَد مِّن رُّسُلِهِۦۚ.. البقرة 285، أما الإيمان الخاص بالمسلمين - إحنا - فهو الإسلام لله من خلال الإيمان ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخصيصا عشان كده خطابنا إحنا في القرآن دايما هتلاقيه: يا أيها الذين آمنوا، اللي هو إيمان بالنبي محمد ومن خلاله الإسلام لله".

وأشار: "لذلك عدم الإيمان برسالة النبي من أهل الأديان الأخرى إنكار لبعثته لكن ليس كفرا باللهو لا يلغي إيمان الأمم الأخرى بالله ذاته، وده كلام القرآن واقرا معايا: وَأَنزَلۡنَاۤ إِلَیۡكَ ٱلۡكِتَـٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَـٰبِ وَمُهَیۡمِنًا عَلَیۡهِۖ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَاۤءَهُمۡ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَة وَمِنۡهَاجاۚ وَلَوۡ شَاۤءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّة وَ ٰ⁠حِدَة وَلَـٰكِن لِّیَبۡلُوَكُمۡ فِی مَاۤ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُوا۟ ٱلۡخَیۡرَ ٰ⁠تِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِیعا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِیهِ تَخۡتَلِفُونَ.. المائدة 48، وهنا ربنا بيقول بوضوح - إلا لأعمى البصيرة- إن لكل أمة شريعة ومنهجا رغم وجود سيدنا محمد حيا بينهم، ولم ينكر الله كل الشرائع وقال كلها لاغية ولازم كلهم يبقوا على شريعة واحدة، لأن اختلاف الشرائع معناه ببساطة اختلاف الأديان، وأكتر من كده كمان ربنا أكد على حكمة ألا يكون الناس على ملة واحدة وأمة واحدة: وَلَوۡ شَاۤءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّة وَ ٰ⁠حِدَة"

واختتم: "فيه شرح ووضوح وعقلانية أكتر من كده، ده الفهم الصحيح للقرآن وترتيبه العقلاني، أما الغلمان وعبدة التراث، فأنتم الذين تكذبون القرآن وتستنطقونه بما لا يهودى عادتكم وعادة أجدادكم".

المخرج محمد سامي يهاجم البحيري: مش عارف ده مش مسجون إزاي

وكان المخرج محمد سامي هاجم البحيري، مؤخرًا على حسابه عبر "فيس بوك" قائلاً: "لم أر في حياتي شخصا مستفزا وجاهلا ومحرضا على هدم القيم الخلقية، وحريصا على التشكيك في تعاليم الدين وأركانه، وصحة التراث الإسلامي، ومتطاولا على صحابة رسول الله الكرام والعلماء الأجلاء ومجادلا بالباطل وضعف الحجة، ويكذب في نفس الحلقة وينفي ما قاله باستفزاز، متناسيا أن ما قاله أصبح مسجلا مثل هذا الشيء السيئ".

وتابع "سامي:" شخص مخرب يلهو بأفكار مخربة لهدم العقائد والمجتمع، أنا شخص وسطي وبحترم التفكير والبحث، لكن ما يفعله هذا الشخص ليس تفكير أو بحث، ده جهل وهدم، ومحاولة للجدل والتطاول، من أجل الشهرة والاختلاف.