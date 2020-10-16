أول رد من إسلام البحيري على عبدالله رشدي بعد اتهامه بتكذيب القرآن

هاجم الداعية عبدالله رشدى، الباحث الإسلامي إسلام بحيري، متهماً إياه بهدم القيم والتشكيك في تعاليم الدين وتكذيب القرآن، علي حد وصفه.

وتعليقًا على ذلك، قال إسلام البحيري، الباحث الإسلامي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": لن ألتفت له، فأنا لا ألتفت لمثل هذه الأمور والاتهامات.

وتابع إسلام البحيري ردا على اتهامات عبدالله رشدي: "خير رد على هذه الاتهامات هو عدم التعليق".

وكان عبدالله رشدى، كتب على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إسلام بحيرى زعم أن إنكار نبوة سيدنا رسول الله هو شيءٌ صحيح وليس كفرًا،هذا تكذيب للقرآن الذي قال: (ومن لم يؤمن بالله ورسولِه فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا".واختتم رشدي بعبارة: "احذروا هذا الدَّجل.. قرآنكم واضح، لا تلتفتوا لعبثهم فالغرض هو تفريغ دينكم من محتواه لتكونوا بلا دين أصلاً".

المخرج محمد سامي يهاجم البحيري: مش عارف ده مش مسجون إزاي

وكان المخرج محمد سامي قد هاجم البحيري، مؤخرًا على حسابه عبر "فيس بوك" قائلاً: "لم أر في حياتي شخصا مستفزا وجاهلا ومحرضا على هدم القيم الخلقية، وحريصا على التشكيك في تعاليم الدين وأركانه، وصحة التراث الإسلامي، ومتطاولا على صحابة رسول الله الكرام والعلماء الأجلاء ومجادلا بالباطل وضعف الحجة، ويكذب في نفس الحلقة وينفي ما قاله باستفزاز، متناسيا أن ما قاله أصبح مسجلا مثل هذا الشيء السيئ".وتابع "سامي:" شخص مخرب يلهو بأفكار مخربة لهدم العقائد والمجتمع، أنا شخص وسطي وبحترم التفكير والبحث، لكن ما يفعله هذا الشخص ليس تفكير أو بحث، ده جهل وهدم، ومحاولة للجدل والتطاول، من أجل الشهرة والاختلاف.

وأضاف: "أقول كلام مختلف وأهدم الدين، فيلتف حولي جهلة، أفكاري بتريحهم عشان مايجهدوش نفسهم بمناسك الدين، وأشكك في ناس طاهرة محترمة، كان اجتهادهم من أجل الإسلام مش من أجل كام ظرف من كام محطة، اتقي الله يا أخي بدل ما تشوف مرض من صاحب الدين، اللي أنت بتفتي فيه، ولو مقتنع بأفكارك الملوثة، وأنا ظالمك اقعد اقتنع بيها لوحدك، في بيتك، علمها لعيالك، واعمل بيهم طايفة على مزاجك، بس ابعد عن عيالنا احنا وأفكارهم".

البحيري:"لازم نفهم موضوع الخط البياني للأحداث في القرآن"

وأثارالباحث الإسلامي إسلام البحيري جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد الحديث عن التكفير في الإسلام والسياق التاريخي لآيات تناولت هذا الموضوع في القرآن الكريم.حيث قال خلال برنامجه الخاص به على قناة "TEN": لازم نفهم موضوع الخط البياني للأحداث في القرآن، لازم قولا واحدا، لأن فهم القرآن كتلة واحدة بلا أحداث فيما وراءه ده حيخليك تظن أن القرآن متناقض، ده للأسف اللي عملوه السادة أو أغلبهم في التراث.