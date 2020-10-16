آخر أخبار مصر.. الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول ووظائف بـ6 آلاف جنيه

يهتم المواطنون بالأخبار الخدمية الخاصة بالتعليم أو الطقس أو الإسكان، لذلك تقدم "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

الخطة العايمة يتصدر إيرادات الخميس بـ386 ألف جنيه

واصل فيلم "الخطة العايمة" تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، وفقا لبيان الموزع السينمائي محمد الدفراوي، وذلك بتحقيقه 385 ألفًا و615 جنيهًا.

الفيلم بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1442، وأكد عدد من الفلكيين أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر الجاري، مما يجعل ذكرى المولد النبوى الشريف يوم 29 من الشهر الميلادي.

ضوابط ارتداء الكمامات لطلاب المدارس

مع انطلاق العام الدراسي المقرر غدا، حددت وزارة الصحة، ضوابط ارتداء الكمامات لطلاب المدارس، بأن يكون التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين هو الأساس، ومتر في الحالات التي تتعذر ذلك على أن تكون الكمامة من مصدر موثوق، على أن يُمنع ارتداؤها لدى الأطفال أقل من عامين.

طريقة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية بمجلس النواب

ينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، على أن تكون الانتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــــــا.

طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي ومتوسطي الدخل، في 14 مدينة جديدة، على أن يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، من يوم الأحد الموافق 1/11/2020 لذوي الاحتياجات الخاصة ومن يوم 9 نوفمبر لجميع المواطنين.

وظائف شاغرة للحاصلين على مؤهل عال ومتوسط

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من الشركات، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بمرتب يصل لـ 6 آلاف جنيه.