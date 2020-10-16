مرتب يصل لـ 6 آلاف جنيه.. وظائف شاغرة للحاصلين على مؤهل عالٍ ومتوسط

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

وظائف إحدى شركات تصميم المساحات الخضراء

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 5 سنين في المبيعات ويفضل في العقارات.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- يشترط وجود سيارة.

الحقوق والمميزات

- يبدأ المرتب من 5 آلاف ويصل إلى 6 آلاف جنيه.

-توفر الشركة للعاملين عمولات بالإضافة إلى المرتب.

- تبدأ ساعات العمل من 9 صباحا وحتى 5 مساء.

-توفر الشركة للعاملين تأمينات.

وظائف إحدى شركات بيع الأقمشة الكبرى

1- بائع داخل الفرع

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظيفة من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة عام في مجال المبيعات.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- يبدأ المرتب من 2500 جنيه بالإضافة إلى عمولات.

- تصل فترة العمل اليومية إلى 9 ساعات عمل.

2- مسوق إلكتروني

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالٍ للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون لديه خبرة سنة في مجال التسويق الإلكتروني.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- يبدأ المرتب 3 آلاف جنيه بالإضافة إلى العمولات.

- تصل فترة العمل إلى 9 ساعات عمل يومية.

إحدى شركات بيع الموبايلات

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من عام على الأقل فى مجال صيانة الموبايلات، ويفضل خبرة فى BGA3.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية مقبولا.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما بحد أقصى.

- بالنسبة للخريجين الجدد تكون الأولوية للخريجين من نفس المجال.

وظائف إحدى شركات تصنيع الأدوات الكتابية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة يشترط فى مجال مبيعات التجزئة.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

المميزات والحقوق

- يبدأ المرتب من 2000 جنيه، بالإضافة إلى عمولات.

- تبدأ ساعات العمل من 8 صباحا إلى 5 مساء.

- توفر الشركة للعاملين بدلات انتقال في حالة زيارة العملاء بالإضافة عمولات.

وظائف إحدى شركات صناعة الأجهزة الكهربائية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ للخريجين.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 28 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون مستوى الإنجليزي متوسطا.

المميزات والحقوق

- يبدأ المرتب من 3200 جنيه بالإضافة إلى عمولات.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- بدل واجبة وأرباح سنوية.

وظائف إحدى شركات التلي سيلز

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في مجال التلي سيلز أو التدريب.

- أن يكون هناك إجادة في استخدام الإكسيل.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الإناث فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.