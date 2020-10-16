بالأسماء.. تفاصيل مقتل 6 مسجلين خطر بمعركة أمن الدقهلية بمركز المنزلة

لقى 6 مسجلين خطر مصرعهم، وأصيب 3 أخرين بينهم سيدين، في إحدى قري محافظة الدقهلية، اليوم، في معركة خارجين عن القانون مع أجهزة الأمن، تبادلوا خلالها إطلاق النار خلال مداهمة أمنية لوكر عبارة عن مزرعة دواجن مهجورة يتخذها عدد من الخارجين عن القانون في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، وجود مجموعة من المطلوبين أمنيا، في وكر مهجور عبارة عن مزرعة دواجن المهجورة بقرية "المواجد"، دائرة مركز المنزلة.

خرجت حملة مكبرة بالإشراف مدير الأمن ومدير المباحث، وبمشاركة الأمن العام والأمن المركزي، وتوجهت قوة أمنية مكبرة لضبط المطلوبين أمنيا، بنطاق مركزي المنزلة.

وحال توجه القوات إلى مكان الوكر بقرية "المواجد"، وما أن استشعر الخارجين عن القانون، اقتراب القوات حتى بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية باتجاهها، وردت القوات على إطلاق النار لإسكاتها، ووقعت مواجهة بينهما.

وأسفرت المواجهة، عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، بينهم سيدتان وتوفيت إحداهما فور وصولها المستشفى.

وبالفحص تبين مقتل كل من: "مصطفى ع. م.، وشهرته مصطفى آيات، 28 سنة، عاطل ومقيم بقرية "المواجد" مركز المنزلة، مسجل خطر، وسابق اتهامه في 10 قضايا قتل وسرقة بالإكراه، ومخدرات ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا، ومطلوب لتنفيذ أحكام جملتها 35 سنة سجن.

و"محمد. م. ا" الشهير محمد أبو الظريف، 33 سنة عاطل ومقيم قرية العزيزة بمركز المنزلة، مسجل خطر وسابق اتهامه في 7 قضايا مخدرات وسلاح ناري، ومقاومة سلطات، ومطلوب لتنفيذ حكم شروع في قتل، 5 سنوات سجن.

وشقيقه "إبراهيم م. إ"، و شهرته إبراهيم الظريف، 33 سنة عاطل ومقيم العزيزة مسجل وسابق اتهامه في 7 قضايا سلاح ناري ومخدرات.

و"إيهاب ص. ك"، وشهرته إيهاب النقيب 23 سنة ومقيم قرية العزيزة، وسابق اتهامه في 10 قضايا سلاح ناري، وسرقة بالإكراه وشروع في قتل، ومطلوب لتنفيذ عدة أحكام.

و"أحمد أ. أ"، 30 سنة ومقيم قرية العزيزة مركز المنزلة، ومتهم في 4 قضايا مخدرات، ومقاومة سلطات وسرقة بالإكراه ومطلوب ضبطه في جناية مقاومة سلطات.

وأصيب خلال المواجهات كل من: "حنان أ. إ"، التي توفيت عقب وصولها إلى المستشفى، بالإضافة لإصابة "آلاء م. م"، 25 سنة والسابق اتهامها في 3 قضايا سرقة بالإكراه، وتحريض على الفسق، ومطلوب ضبطها لتنفيذ حكم 5 سنين سجن في قضية سرقة بالإكراه، كما أصيب كل من "ناصر ب. ا"، و"أحمد م. ز"، ولهما كارت معلومات.

وضبطت القوات بحوزة المتهمين، 5 بنادق آلية وبندقية خرطوش و500 طلقة مختلفة العيار و25 خزينة و20 كيلو لمخدر البانجو ومبلغ 20 ألف جنيه و14 جهاز تليفون محمول، وجرى تحريزهم لعرضهم على النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.