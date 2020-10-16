عاجل.. السيسي خلال جولة تفقدية: "أرجو نهتم بالماسك عشان صحة الناس"

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على السلامة، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس، خلال تفقده مشروعات الطرق والمشروعات في شرق القاهرة: "أرجو بس إن إحنا نهتم بالماسك، والإجراءات الاحترازية عشان سلامة الناس".

واستفسر "السيسي"، عن موعد انتهاء بعض المشروعات، ليرد أحد المهندسين: "هتنتهي الأعمال خلال أسبوع.. المرافق اللي هتاخد معانا وقت شوية"، ليرد الرئيس: "خلال أسبوع هيفتتح"، ليؤكد المهندس: "إن شاء الله".

ووجه الرئيس بالاسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بانشاء شبكة الطرق ومرافقها وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكباري لمحافظة القاهرة، وللتخفيف علي المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

كما شدد الرئيس علي الالتزام الدقيق بقواعد الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظاً علي سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الانشائية.

كان الرئيس تفقد، اليوم، الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة / الاسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع احياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.