مساعد وزير الداخلية الأسبق: دعم السيسي لأسر الشهداء غير مسبوق

قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لحضور حفل تخرج كلية الشرطة هو شرف لكل رجال الشرطة الحاليين وممن يتواجدون على المعاش.

وأوضح "صادق" في برنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية “extra news” أن ما تؤديه مؤسسات الدولة لأبناء الشهداء في عهد الرئيس السيسي من إجراءات ودعم هو أمر غير مسبوق، خاصة أن الدعم معنوي ومادي وصحي للمصابين وأبناء الشهداء يتلقون رعاية على أعلى مستوى ويتم تخصيص لهم حصص في التعليم.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن أبناء الشرطة يواجهون اليوم أدق مرحلة من مراحل التاريخ التي تواجها الدولة المصرية ولديهم مسؤولية كبيرة تنتظرهم يجب الاستعداد لهم علميا ونفسيا وللمعارك التي تنتظرهم.

وتابع: "يتقدم لكلية الشرطة عشرات الآلاف ويتم انتقاء نحو 2000 شخص وكل حملة شهادة الثانوية العامة يتمنون الالتحاق بكلية الشرطة ليس من أجل المال أو وجاهة اجتماعية ولكن لأنهم يعرفون الدور القوي الذي سيقومون به من أجل بلادهم".

وألمح إلى أن رجال الشرطة يواجهون قوات الإرهاب منذ 50 عاما ضد جماعة الإخوان الإرهابية فكانت مصر أول دولة تشير إلى أن الإرهاب سينتظر الجميع إذا لم يتم التخلص من هذه الجماعة.

وتابع أن أي شخص كان ينكر وجود نظرية المؤامرة لا يمكن أن يغلفها بعد تسريبات البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لذا يجب التوعية بخطورة جماعة الإخوان وضرورة مواجهتهم وتفنيد الحقائق التي يفردها بعض المثقفين أنه كان يجب إتاحة الفرص لهم للعمل السياسي وعدم تركهم في العمل السري حتى لا يحملوا السلاح لأن مبدأ خيانة الوطن قاعدة عندهم وظهر ذلك في ما يفعلونه في الدول المجاورة لمصر التي أصبحت "نافورة دم".