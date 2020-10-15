رئيس شركة سيمنز: أعجبت بقدرة الرئيس السيسي بالتفكير على المدى الطويل

قال جو كايسر، رئيس شركة سيمنز العالمية، إن الشركة جاهزة للمساعدة في تصدير الطاقة إلى قبرص، حيث إن الشركة شريكة مع الشركات المصرية، وفي حال تم عقد اتفاقيات مع تلك الدول سيتم المساهمة في مثل تلك المشروعات، والشركة لديها سجل حافل من النجاحات.

وأضاف "كايسر"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس السيسي أكد على أن تكون مصر من أكثر البلاد المتسمة بالابتكار والاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة والخضراء، وندرس حاليا كيفية دعم قطاع الطاقة الخضراء: "أعجبت بقدرة الرئيس بالتفكير على المدى الطويل وسعيه لتعزيز البنية التحتية والسعي قدما في مجال الطاقة المتجددة"، موضحا أن التطور الذي حققته مصر في مجال الطاقة مدهش ولم يكن متوقعا.

وأكد أنه التقى الرئيس السيسي للمرة الأولى في شرم الشيخ، وأكد خلال اللقاء سعيه لبناء محطات طاقة كبيرة ومتطورة في مصر، وأعربت أن ذلك يعد مخاطرة كبيرة في نقل تطوير مصر للطاقة والريادة في ذلك المجال على مستوى العالم، ولكن نجحت مصر في تحقيق ذلك بفترة قليلة وهو ما يؤهلها إلى الحصول على العملات الصعبة نتيجة التصدير المستقبلي للطاقة، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي بدأت ثمار الطاقة في الإتيان بثمارها عن مصر، وهناك دول مثل نيجيريا والعراق وغيرها من الدول تسعى لبناء طاقة مستقبلية ولكنهم ليسوا طموحين لتحقيق ما حدث بمصر.

وتابع: "هناك خطة للحكومة للوصول لاستخدام 20% من الطاقة المتجددة قريبا، وهو ما يعني وجود استثمارات كبيرة في بناء تلك المشروعات وهو أمر جيد، ومصر لديها مواقع جيدة للغاية فيما يتعلق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والشركة جاهزة لتنفيذ مشروعات تنموية أخرى مجال الطاقة، حيث نعمل على تدريب الشباب ونوفر فرص العمل، والموقع الجغرافي لمصر يعكس إمكانيات هائلة لبناء مشروعات الطاقة".