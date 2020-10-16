"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية مجانية بقرى دمياط

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة علاجية بيطرية، إلى قرى محافظة دمياط، لتنفيذ أعمال الفحص والكشف على الماشية والعلاج مجانا.

وقال الدكتور هاني حسن مدير المعهد، إن القوافل تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي، وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي، وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية برئاسة الدكتورة هنيه الأتربي.

وأشار مدير المعهد، إلى أن القافلة التي نفذت أعمالها على مدار أسبوع كامل، شارك فيها عدد من باحثي المعهد، فضلا عن باحثي معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، لافتا إلى أنه تم فحص وعلاج عدد 5448 حيوان بالمجان، منهم 2154 حيوان تم فحصهم وعلاج ما يحتاج للعلاج، وتأهيلهم تناسليا، فضلا عن فحص عدد 7 طلوقة، تستخدم في التلقيح الطبيعي.

وأضاف أنه تم علاج 3287 رأس باطنيا، فضلا عن تحصين 548 بالتحصينات غير السيادية، وتم عمل 10 عمليات جراحية، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من القافلة، بلغ نحو 1119 مستفيد من صغار المربيين، كذلك تم تدريب عدد 13 طبيب من الحكوميين والغير حكوميين علي اعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية والفحص بالموجات فوق الصوتية.

وأوضح حسن، أنه تم عقد ندوة حول تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج علائق اقتصادية، بمعرفة معهد بحوث الإنتاج الحيواني، كذلك تم عقد عدد من اللقاءات التوعوية بدور صندوق التأمين على الماشية، بمعرفة فريق متخصص من الصندوق.

وقال مدير المعهد، إنه تم في نهاية أعمال القوافل، لقاء الدكتور منال عوض محافظ دمياط، حيث توجهت بالشكر للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأثنت على الأداء وقدمت شهادة تقدير للمعهد، وأشادت بأداء الأطباء وما رأته من أعمال، لافتة إلى أن تلك القوافل والندوات، ينعكس دورها بالإيجاب على تنمية الثروة الحيوانية لدي المربي الصغير.