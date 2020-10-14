الزراعة: نخطط للتوسع في المحاصيل الزراعية وتحسين وحدة الأرض والمياه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تخطط حاليا إلي التوسع الأفقي والرأسي في المحاصيل الزراعية، من خلال الذهاب إلي مناطق جديدة لم نكن نزرعها، بالتزامن مع العمل على التحسين من وحدة الأرض والمياه لكي نعظم التوسع الرأسي والإستفادة من الموارد المتاحة بشكل أفضل.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه لكي نحقق كل هذا يجب أن يكون لدينا الأصول الوراثية المناسبة للتوسعات الأفقية والرأسية التي تحافظ على زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء ومقاومة بعض الآفات والظروف المناخية.

وتابع أن "هذا كله يقتضي أن يكون هناك برنامج لإنتاج تقاوي الخضر، وخاصة أننا لدينا تقاوي المحاصيل الحقلية (الأرز، القمح، القطن)، بها طفرة حقيقية وكل هذه المحاصيل يتم إنتاجها بالكامل داخل المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، ونكفي إحتياجاتنا بالكامل وهناك تطوير مستمر بها".

واكمل القرش أنه بالنسبة لتقاوي الخضر كان يتم اعتماد جزء كبير منها على الإستيراد، وهو ما يؤثر على تكلفة المزارع، لأنه يضطر دفع نقود تكلفة أكثر لهذا الإستيراد، وذلك ما يؤثر أيضا على عدم وجود أصول لدينا فيكون أحيانا هناك تأثير على جودة أو تعظيم الإنتاج.

إتفاقية اليوبوف باب لجذب مزيد من الاستثمارات

وأكد أن هناك تكليف من وزير الزراعة لكل العاملين في المنظومة الزراعية أن يكثفوا جهودهم وعملهم البحثي لكي يكون الهدف الأساسي هو العمل على زيادة حجم الإنتاجية في التقاوي، مشيراً إلي أنه تم إستباط عدد كبير من التقاوي بمعرفة الباحثين في المراكز البحثية والجامعات المصرية.

وأشار القرش إلى أنه تم تسجيل عدد كبير من الأصناف والتقاوي في المراكز البحثية واعتمادها، منوها إلي أن مصر دخلت في إتفاقية اليوبوف التي تعطي حقوق الملكية الفكرية لمالكيها، وذلك سيكون باب لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وأيضا فتح الأبواب للشركات الأجنبية للاستثمار في إنتاج التقاوي.